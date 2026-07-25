Alejandra Jaramillo lanza contundente mensaje tras su salida de "Siéntese quien pueda".

El anuncio de Univision sobre la salida de Alejandra Jaramillo del programa “Siéntese quien pueda” desató una ola de opiniones divididas que se ha dejado escuchar a través de redes sociales. Y, es en medio de esta controversia, que la conductora ecuatoriana lanzó un mensaje que hizo eco entre los internautas.

En una entrevista concedida al periodista Perez Hilton, la famosa evitó los cuestionamientos directos sobre el fin de su relación laboral con la producción de Univision. Sin embargo, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una referencia a la controversia que protagonizó en redes sociales.

“Es parte de este negocio. No tienen que crucificar a un periodista por meter la pata”, comentó Alejandra Jaramillo ante los micrófonos de Perez Hilton, desatando una conversación en redes sociales.

De acuerdo con diversos usuarios, sus palabras estarían relacionadas con su propia polémica en internet tras festejar la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra durante la Copa del Mundo 2026.

Fue el pasado 22 de julio cuando, durante la transmisión en vivo del show “Siéntese quien Pueda”, el conductor Jorge Bernal confirmó la salida de Alejandra Jaramillo al leer un comunicado.

Por medio de este se explicó lo siguiente: “Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ‘¡Siéntese quien pueda!’ Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público“.

Por su parte, Alejandra Jaramillo ha dejado clara su postura ante la polémica, defendiendo su derecho a la libertad de expresión. Recordemos que, desde su cuenta de Instagram, lamentó haber sido el blanco de un linchamiento digital por compartir su opinión con respecto a un deporte.

“Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber si quiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien”, explicó en una historia.

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