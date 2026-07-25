Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen al concierto benéfico “Unidos por Venezuela”

La lista de artistas que suman su talento al concierto benéfico “Unidos por Venezuela” sigue creciendo y en esta ocasión se anunció que los puertorriqueños Chayanne y Gilberto Santa Rosa dirán presente en el evento que tiene como objetivo apoyar a los afectados por los terremotos registrados el país latinoamericano el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el comité organizador, el intérprete de “Tiempo de Vals” y el salsero se darán cita en el Kaseya Center de Miami el próximo 16 de agosto para una presentación especial que será transmitida en vivo.

Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen a una lista de artistas compuesta por: Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Enrique Santos, Alleh y Zhamira Zambrano.

Sin embargo, más cantantes, atletas, actores, personalidades del mundo del entretenimiento, comunicadores y líderes de la comunidad hispana serán anunciados próximamente.

El concierto será acompañado con diversos reportajes sobre las labores de rescate y el trabajo de organizaciones sobre el terreno. Asimismo, contará con testimonios de los afectados para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe que azotó a Venezuela a finales del mes pasado.

Se reveló que los asistentes al evento y el público en casa podrá realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR que se presentarán en pantalla durante la transmisión en vivo.

El dinero recaudado será administrado por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación.

Esta inciativa, liderada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de: iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment, se celebrará en el Kaseya Center en Miami el 16 de agosto y los boletos saldrán a la venta el viernes 17 de julio a las 10 a.m., hora del este, por el sitio web de Ticketmaster.

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