Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen al concierto benéfico “Unidos por Venezuela”
La iniciativa "Unidos por Venezuela" se realizará el 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami. Otros confirmados son: Marc Anthony, Olga Tañón y Feid
La lista de artistas que suman su talento al concierto benéfico “Unidos por Venezuela” sigue creciendo y en esta ocasión se anunció que los puertorriqueños Chayanne y Gilberto Santa Rosa dirán presente en el evento que tiene como objetivo apoyar a los afectados por los terremotos registrados el país latinoamericano el pasado 24 de junio.
De acuerdo con el comité organizador, el intérprete de “Tiempo de Vals” y el salsero se darán cita en el Kaseya Center de Miami el próximo 16 de agosto para una presentación especial que será transmitida en vivo.
Chayanne y Gilberto Santa Rosa se unen a una lista de artistas compuesta por: Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Enrique Santos, Alleh y Zhamira Zambrano.
Sin embargo, más cantantes, atletas, actores, personalidades del mundo del entretenimiento, comunicadores y líderes de la comunidad hispana serán anunciados próximamente.
El concierto será acompañado con diversos reportajes sobre las labores de rescate y el trabajo de organizaciones sobre el terreno. Asimismo, contará con testimonios de los afectados para dar a conocer al público la magnitud de la catástrofe que azotó a Venezuela a finales del mes pasado.
Se reveló que los asistentes al evento y el público en casa podrá realizar donaciones mediante varias plataformas y códigos QR que se presentarán en pantalla durante la transmisión en vivo.
El dinero recaudado será administrado por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación.
Esta inciativa, liderada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de: iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment, se celebrará en el Kaseya Center en Miami el 16 de agosto y los boletos saldrán a la venta el viernes 17 de julio a las 10 a.m., hora del este, por el sitio web de Ticketmaster.
Seguir leyendo:
• “Unidos por Venezuela” reúne a Marc Anthony, Feid y más famosos para apoyar a víctimas de terremotos
• Gustavo Dudamel y La Filarmónica de Los Ángeles unen su talento en “Un Concierto por Venezuela”