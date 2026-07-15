Decenas de artistas se han unido en una poderosa iniciativa para apoyar a las familias que quedaron desamparadas como resultado de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. Se trata de “UNIDOS POR VENEZUELA”, una coalición de organizaciones del mundo del entretenimiento, que tiene como misión movilizar a comunidades alrededor del mundo y acompañar al pueblo venezolano en la crucial etapa de reconstrucción.

Una de las primeras actividades en la agenda es un concierto benéfico y teletón internacional que se celebrará en el Kaseya Center en Miami el 16 de agosto. Este será transmitido en vivo a millones de hogares en Estados Unidos y Latinoamérica, a través de plataformas digitales.

De acuerdo con el comité organizador, a este evento ya han confirmado su asistencia algunas de las figuras más importantes de la música latina.

Dentro de la lista de asistentes que amenizarán la velada se encuentran: Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Enrique Santos, Alleh y Zhamira Zambrano.

“Unidos por Venezuela” reúne a Marc Anthony, Feid y más famosos para apoyar a víctimas de terremotos. Crédito: Cortesía

Asimismo, se adelantó que otros artistas, atletas, actores, personalidades del mundo del entretenimiento, comunicadores y líderes de la comunidad hispana serán anunciados próximamente.

¿Cómo ayudar durante el concierto “Unidos por Venezuela”?

La dinámica para apoyar a las familias damnificadas será sencilla. Durante la transmisión, el público podrá realizar donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, aportes corporativos y campañas de donaciones equivalentes. Todo esto mientras disfruta de presentaciones musicales únicas e historias que mostrarán tanto el impacto de la tragedia como la resiliencia, la solidaridad y la fuerza del pueblo venezolano.

Se informó que los fondos recaudados de dicha actividad serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación.

Además de las presentaciones musicales, la producción incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate, el trabajo de las organizaciones humanitarias en el terreno, testimonios de sobrevivientes y relatos que documentará el proceso de recuperación de las comunidades, recordando al mundo que reconstruir un país requiere tiempo, compromiso y solidaridad sostenida.

Esta inciativa, liderada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el apoyo de: iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment, se celebrará en el Kaseya Center en Miami el 16 de agosto y los boletos saldrán a la venta el viernes 17 de julio a las 10 a.m., hora del este, por el sitio web de Ticketmaster.

Seguir leyendo:

• Gustavo Dudamel y La Filarmónica de Los Ángeles unen su talento en “Un Concierto por Venezuela”

• Shakira y la FIFA destinan $500,000 dólares para niños afectados en los terremotos de Venezuela

• Cuánto costará la reconstrucción tras los terremotos en Venezuela y con qué recursos cuenta el país para afrontarla