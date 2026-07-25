Irán afirma haber destruido 11 aeronaves estadounidenses y causado la muerte a 200 soldados enemigos

A pesar de que el presidente Donald Trump insiste en que las tropas estadounidenses están ganando la guerra que libran en contra de Irán desde hace ya cinco meses, desde Teherán afirman haber destruido varias aeronaves estadounidenses y causado la muerte a decenas de sus soldados.

Durante en una entrevista concedida a la agencia de noticias Tasnim, Hosein Mohebi, general de brigada y subdirector de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, aseguró que, en las últimas dos semanas, el enemigo que amenazó con borrarlos de la faz de la tierra y enviarlos de regreso a era de piedra, está sufriendo más bajas de las reconocidas a través de los registros del Pentágono.

“Durante 15 días de combates, del 8 al 22 de julio, las Fuerzas Armadas iraníes destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses que se encontraban en tierra y desplegados en bases militares de Estados Unidos en la región”, expuso.

De manera más detallada, el militar refirió que en los ataques iraníes se destruyeron 17 drones de reconocimiento y combate, ocho de ellos nuevos; un caza F-15, avión supersónico de combate que se encontraba en el interior de un refugio reforzado; un avión de patrulla marítima P-8, una aeronave de transporte C-17 y ocho aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo.

Mientras en Washington se ha guardado un silencio absoluto acerca de dicha información, el general Mohebi refiere que la infraestructura militar estadounidense en la región también ha sufrido afectaciones de consideración.

Presuntamente, Estados Unidos habría perdido siete centros de mando y control, tres sistemas de comunicaciones por satélite, seis radares Patriot, ocho sistemas de detección y alerta temprana, siete radares de defensa antimisiles y varios radares de largo alcance, así como de vigilancia aérea y marítima.

La mayoría de la población iraní afirma estar dispuesta a perder la vida en la guerra sostenida desde hace cinco meses en contra de Estados Unidos. (Crédito: Osamah Abdulrahman / AP)

Sin embargo, lo más delicado tiene que ver con las bajas humanas, pues el portavoz de la Guardia Revolucionaria no titubeó al hablar de más de 200 soldados estadounidenses muertos durante la reciente escalada del conflicto bélico, el cual inexplicablemente volvió a pausarse a partir del viernes por la noche presuntamente para dar paso a conversaciones diplomáticas.

A través de un mensaje difundido por la agencia Tasnim, Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, afirmó que su nación seguirá castigando intereses estadounidenses hasta doblegarlo.

“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo.

Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”, subrayó.

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