Joe Manchin descarta fundar un nuevo partido político para contender en las próximas elecciones

Con el objetivo de restarle poder tanto a demócratas como a republicanos, Joe Manchin, exsenador por Virginia Occidental, pretende reclutar a candidatos independientes para fortalecer una organización política bajo su cargo.

Junto a su hija Heather Manchin, exejecutiva farmacéutica, el exmiembro del Partido Demócrata, fundó recientemente el denominado Consejo de Liderazgo Independiente (ILC) cuyo objetivo consiste en generar apoyo e infraestructura para los candidatos con aspiraciones de ser elegidos en el Congreso y que estén decididos a no formar parte de los partidos políticos tradicionales.

“Estamos buscando a una persona que esté totalmente comprometida con ser independiente y tener una voz propia. Que pueda votar con los demócratas y los republicanos cuando tengan razón y manifestarse en contra de ellos cuando se equivoquen. No estamos intentando crear otro partido”, indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Cuestionado sobre la opción de pretender reabrirse camino en la arena política a través del ILC, Manchin desechó dicha posibilidad.

“No me veo volviendo a la contienda, de verdad que no. Ahora estoy tratando de ayudar a personas de todo el país que desean el mismo resultado”, subrayó.

La posibilidad de que más políticos independientes se ganen un lugar en el Congreso obligará a que demócratas y republicanos se enfoquen en ofrecer propuestas reales a los problemas de la ciudadanía. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Por el momento, el exgobernador de Virginia Occidental, lleva adelantadas conversaciones con al menos tres candidatos independientes que tienen posibilidad de triunfar en las próximas elecciones: Kevin Kiley, representante por California quien tras haber pertenecido al Partido Republicano declinó seguir en sus filas y ahora pretende reelegirse siendo independiente; Seth Bodnar, aspirante independiente al Senado por Montana; y Michael Bridgford, candidato a la Cámara de Representantes por Iowa.

“Nuestra esperanza es que esto sea una especie de experimento piloto, para intentar demostrar que se puede hacer”, indicó Heather Manchin en alusión a la posibilidad de recaudar fondos suficientes para campañas sin nexos con los partidos políticos tradicionales que se han divido el control del gobierno sin que nadie se atreva a hacerles frente.

A medida que los estadounidenses se han ido desencantando del actual sistema bipartidista, el porcentaje de votantes independientes ha ido en ascenso en espera de candidatos que presenten propuestas de solución reales a problemas locales para de ahí partir hacia necesidades estatales y al final nacionales, pues en caso contrario las propuestas de campaña de los políticos pocas veces terminan siendo aterrizadas en comunidades pequeñas o segmentadas.

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