“The Odyssey” de Christopher Nolan mantiene el liderazgo en taquilla

Sin una competencia importante, “The Odyssey” de Christopher Nolan prolongó su reinado en la taquilla estadounidense al entrar en su segundo fin de semana en cines.

Según datos de Box Office Mojo, la épica recaudó $25.9 millones el viernes y se espera que alcance los $84.5 millones para el domingo, lo que representa una caída de apenas el 32% respecto a su espectacular debut de $124 millones.

Con un total nacional que ya ronda los $283 millones, la cinta se perfila como el nuevo éxito global de Nolan, superando los $264 millones de su estreno mundial y acercándose al billón de dólares que logró “The Dark Knight Rises”.

Otras películas en taquilla

El segundo puesto fue para la presentación teatral de “Hadestown: The Musical”. El ocho veces ganador del Tony recaudó aproximadamente $4 millones el viernes, con proyecciones de $9 millones durante el fin de semana. La adaptación de los mitos de Orfeo y Eurídice, distribuida por Crosswalk, busca consolidarse en la cartelera.

Por su parte, la acción real de Disney “Moana” quedó tercera con solo $3.1 millones el viernes y un estimado de $10.8 millones en su tercer fin de semana. Con un total nacional de $102 millones y un presupuesto de $250 millones, el resultado supone un duro golpe para la Casa del Ratón, que contrasta con los éxitos de “The Devil Wears Prada 2” y “Toy Story 5”.

Esta última ocupó el cuarto lugar con $.,9 millones el viernes y $10.1 millones esperados para el domingo, acumulando ya $448.6 millones en seis semanas. La secuela se encamina a superar los $1,000 millones y destronar a “Toy Story 4” como la más taquillera de la franquicia.

Cerrando el top cinco, “Minions & Monsters” añadió $2.8 millones el viernes y proyecta $9.5 millones en su cuarto fin de semana, con un total nacional de $155 millones. Aunque sus cifras están lejos de entregas anteriores, su presupuesto de $85 millones asegura un éxito modesto para Universal.

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