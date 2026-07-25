Zelenski se compromete a demostrar que Rusia está ayudando a Irán a atacar bases estadounidenses

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, afirma que Rusia está ayudando a Irán a atacar bases estadounidenses en Medio Oriente y se compromete a demostrarlo en breve.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el mandatario que no ha dejado de buscar los recursos para hacerle frente a la invasión del ejército ruso en su territorio desde hace ya más de cuatro años, está convencido que, desde el Kremlin, le han estado compartiendo a la República Islámica imágenes satelitales de las bases militares estadounidenses segregadas en varios de sus países aliados, lo cual le facilita la tarea para orquestar sus ataques con ayuda de drones.

“Desde principios de julio, hemos detectado la vigilancia satelital rusa activa de los estados del Golfo y de las instalaciones militares estadounidenses ubicadas allí. Estas imágenes aparecen posteriormente en Irán.

Al mismo tiempo, existe una clara correlación entre las imágenes satelitales rusas de estos sitios y los ataques iraníes, tanto antes de los ataques, en preparación para ellos, como después, para evaluar los daños causados”, escribió.

Con el objetivo de otorgarle mayor peso a sus palabras, Zelenski se refirió a lo que, bajo su juicio, resultan ejemplos concretos y recientes del trabajo colaborativo desarrollado entre rusos e iraníes.

“Solo entre el 19 y el 20 de julio, cuatro bases aéreas cayeron dentro del área de influencia de los satélites rusos: dos en Bahréin, una en Jordania y una en Kuwait.

El objetivo es claro. Nadie en el mundo debería ignorar un hecho muy simple: el mal siempre busca la manera de empeorar las cosas y extenderse. Hay que detener a Rusia. Hay que detener esta guerra. La presión sobre el agresor debe surtir efecto”, enfatizó.

En respuesta a los bombardeos estadounidenses en territorio iraní, el gobierno de Teherán se desquita atacando algunas de sus bases militares establecidas en varios puntos del Golfo Pérsico. (Crédito: Sepahnews / AP)

A principios de esta semana, durante una audiencia llevada a cabo en el Capitolio, Pete Hegseth, secretario de Defensa, también defendió la tesis de que Rusia, así como China, operan en combinación con Irán para atacar grupos de militares estadounidenses asignados en varias bases establecidas desde hace años en Medio Oriente.

“Sin duda existe una alianza entre adversarios, intentos de lograrla, y hay muchas maneras de disuadirla. La profundidad y el alcance de esta alianza deben permanecer clasificados, y así debería ser.

Existen maneras en que ambos países están limitando, en distintos niveles, algunas de las acciones de Irán”, aseguró.

No obstante, días después, mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump echó por tierra los comentarios de Hegseth.

“Dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría”, escribió.

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