Los testimonios de los afectados por los devastadores incendios en España y Francia

Momentos de terror han vivido los habitantes de zonas de España y Francia en las últimas horas. Los incendios forestales que azotan regiones del centro y suroeste, respectivamente, han dejado ya miles de hectáreas consumidas por las llamas y más de 300.000 personas evacuadas.

Los siniestros, que han sido calificados por las autoridades como totalmente inauditos y catastróficos, siguen sin activos, aunque este domingo las autoridades españolas aseguraron que habían logrado contener parte de los focos.

“Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que todo el frente está contenido”, aseguró a los medios locales el teniente coronel Alfonso Arribas Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

“Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que sí que están fuera de control”, agregó.

Por su parte el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que todavía quedan “horas complejas”.

El fuego afecta principalmente a las provincias de Ávila y Madrid, desde donde las autoridades han informado de la evacuación de casi 90.000 personas. En ambas regiones es donde los bomberos han logrado avances, según los reportes oficiales.

Por su parte, las autoridades de Valencia, al sur de España, han confirmado la muerte de un hombre en otro incendio.

Según informan los medios locales, los bomberos encontraron el cadáver del hombre, que se cree que tenía unos 70 años, en su auto mientras extinguían un incendio en el barranco de Salt de l’Aigua, en la localidad de Manises.

En el suroeste de Francia, las autoridades ordenaron la evacuación de otras 55.000 personas a última hora del sábado, lo que eleva el total a cerca de 250.000 en las regiones de Gironda y Landas.

“Si no huyes y tratas de enfrentarte a ello, te devora”

Ecologio Cabrera, de 86 años, fue uno de los habitantes del oeste de Madrid que se vieron obligados a evacuar su pueblo.

“Si no huyes y tratas de enfrentarte a ello, te devora”, declaró a la agencia de noticias AFP desde un polideportivo en la localidad de Vilamanta, donde cientos de desplazados han buscado refugio.

Su familia intentó salvar su casa rociándola con mangueras de jardín hasta que llegaron los bomberos.

“Llegaron y nos dijeron a todos que saliéramos… Nunca había vivido algo así”, afirmó.

Por su parte, Enrique Martín, le contó a la agencia de noticias Reuters que “había una bola de fuego” que se les acercaba, cuando fueron forzados a evacuar una localidad situada en una zona montañosa al oeste de la capital española.

“Tuve que salir corriendo de mi casa. Había una bola de fuego. Si me hubiera demorado cinco minutos más, nos habría arrasado”, declaró en un refugio de Cebreros, al oeste de Madrid.

Getty Images: Miles de personas que han sido evacuadas se encuentran ahora en refugios habilitados por las autoridades.

Una jubilada de nombre Goyi le dijo al Canal 24 que tuvo que ser desalojada junto al resto de sus vecinos en Burgohondo, Ávila.

Desde el polideportivo municipal de este pueblo de poco más de 1.200 habitantes, dice que “es un desastre total, es muy triste”.

Rocío, una vecina de la misma región, de la localidad de El Tiemblo, habló con la prensa local y afirmó que “ni en las peores pesadillas me hubiese imaginado esto”.

Ella y su marido lograron escapar, aunque él sufrió quemaduras al intentar rescatar a sus perros.

“Todo estaba ardiendo. Estábamos rodeados de fuego”, afirmó.

María Gil, de Navaluenga (Ávila), contó a la cadena de radio Ser que pudo salir tras dos días de confinamiento junto a su abuela.

“Solo se veía humo donde antes era todo bosque”, afirmó. “Solo puedes quedarte esperando que las llamas no se acerquen más”.

“Las cenizas caen del cielo como carbón raspado”

Muchos de los afectados por los incendios son turistas que han ido a pasar el verano europeo en balnearios del sur de España y Francia.

“Las cenizas caen del cielo como carbón raspado”, le dijo a al programa Today de la BBC el turista escocés Robin Jamieson.

El hombre describió haber visto ayer por la mañana una “enorme columna de humo oscuro que se elevaba hacia el mar” desde la playa de Lacanau, a unos 10 km al norte del incendio en el sur de Francia.

Por la tarde, una nube había “oscurecido todo el cielo”. Esta mañana describió un “olor acre” y dijo que llovió un poco durante la noche, pero que no se produjeron tormentas eléctricas.

AFP via Getty Images: Turistas disfrutando de la época estival en Europa han visto interrumpidas sus vacaciones por los incendios.

Según comentó Jamieson, planea quedarse donde está por el momento, a la espera de instrucciones de evacuación.

Imágenes similares vio una pareja de turistas británicos.

Maisie y Caleb viajaron desde Londres hasta Burdeos. “Sabíamos que había incendios en nuestro camino, pero se han propagado rápidamente”, le cuenta Maisie al programa Newsbeat de la BBC desde la casa que alquilaron para sus vacaciones.

La pareja también dijo que no han recibido ninguna comunicación oficial de las autoridades locales y que fue ayer cuando decidieron que debían pasar menos tiempo al aire libre.

“Sobre las siete de la tarde se empezó a oler a humo. Pensamos que alguien estaba haciendo una barbacoa”, dijo Maisie. Pero luego “el humo se hizo más denso y empezamos a notar ceniza en el aire”.

“Te afecta a los pulmones de inmediato”, agregaron.

Un turista que se encontraba en Biscarrosse con su familia describió la magnitud del incendio cerca de Burdeos como “aterradora”.

“Con la fuerza del viento y la inmensidad del bosque de pinos, es difícil vislumbrar el fin de los incendios”, afirmó Spencer Randall.

Estaba de vacaciones con su pareja y sus dos hijos, de siete y diez años.

Dijo que se han desplazado a una zona situada a 160 kilómetros al este, pero que aún pueden sentir el olor del bosque quemado.

Su familia llegó a Biscarrosse el miércoles, un día después de que comenzaran los incendios.

“Nos estábamos acostumbrando al camping y a estar en el lago cuando percibimos un olor extraño y vimos humo que se extendía por el embalse”, contó.

“Es aterrador. Son vientos muy fuertes que avivan las llamas, simplemente aterrador”, agregó.

BBC:

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