Tiroteo en centro comercial Deerbrook Mall de Texas deja dos heridos y un detenido

Un tiroteo ocurrido la tarde del sábado en el centro comercial Deerbrook Mall, en Humble, Texas, dejó al menos dos personas heridas y un sospechoso bajo custodia, informaron las autoridades locales.

El incidente fue reportado poco después de las 6:30 p. m. en el complejo comercial ubicado en el bloque 20100 de la autopista U.S. Highway 59. Al lugar acudieron agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris (Precinto 4) y del Departamento de Policía de Humble.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Humble, Chris Battenfield, confirmó que una de las víctimas es un menor de edad, quien recibió un disparo y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus heridas.

Además, un adulto que se encontraba en el lugar sufrió una lesión de bala en un dedo. De acuerdo con Battenfield, la herida no pone en riesgo su vida.

La policía asegura que no existe una amenaza para el público

Las autoridades informaron que el centro comercial fue asegurado tras el incidente y que no existe una amenaza activa para la comunidad.

Según Battenfield, tres agentes ya se encontraban asignados al centro comercial cuando ocurrió el tiroteo, lo que permitió una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

En un primer comunicado, la Oficina del Alguacil del Condado de Harris indicó que una persona había sido herida de bala y que un sospechoso fue detenido mientras continuaban las investigaciones. Posteriormente se confirmó que el número de lesionados ascendió a dos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris señaló que sus agentes colaboraron con otras agencias policiales para asegurar las instalaciones y pidió a la población evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

La investigación continúa

Las autoridades no buscan a otros sospechosos relacionados con el caso y mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.

Aunque reportes de radio policial indicaban que los agentes evacuaban las tiendas y despejaban el centro comercial, las autoridades no habían confirmado oficialmente esos procedimientos al momento de ofrecer la actualización del caso.

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