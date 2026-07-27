Brote de salmonela relacionado con los huevos ha enfermado a casi una centena de personas

Según los últimos reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), cerca de 100 personas en 17 estados se han enfermado a causa de un brote de salmonela vinculado a huevos retirados del mercado. Los síntomas han sido reportados entre el 21 de noviembre y el 30 de junio, generando preocupación en diversas partes del país.

Los huevos en cuestión, producidos por Midwest Poultry Services, fueron distribuidos en granjas de Texas y retirados del mercado entre el 6 de junio y el 3 de julio. Estos se vendieron bajo varias marcas, y tienen fechas de caducidad comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto, reseñó NBC News.

Informan que los investigadores han determinado que los huevos con cáscara retirados del mercado por Midwest Poultry Services son una fuente probable del germen. Los establecimientos que recibieron los huevos incluyen tiendas Kroger en Texas y Luisiana, así como las tiendas Brookshire Grocery en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi.

Investigaciones en curso

Las muestras tomadas por Midwest Poultry de las granjas en Texas dieron positivo por salmonela. Los análisis han permitido verificar que algunas cepas de la bacteria coinciden con las referentes a este brote.

Se insta a los consumidores a revisar sus refrigeradores en busca de los huevos retirados. Es aconsejable desecharlos o devolverlos a las tiendas para obtener un reembolso.

Los síntomas de la intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos y calambres estomacales. Si bien la mayoría de los afectados se recupera en una semana, hay un riesgo mayor para niños pequeños y ancianos, quienes podrían necesitar hospitalización.

Consejos de seguridad para consumidores

Para evitar la salmonela, los consumidores deben mantener una buena higiene, separar alimentos crudos de cocidos, cocinar bien los alimentos y refrigerar rápidamente los perecederos, especialmente los que contienen huevo, carne, aves o lácteos.

Consejos prácticos

Lávate las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos crudos, ir al baño o tocar mascotas.

Separa siempre los alimentos crudos de los listos para comer para evitar la contaminación cruzada.

Cocina bien carnes, aves, huevos y mariscos; los huevos deben quedar firmes, no crudos o poco hechos.

Refrigera de inmediato los alimentos perecederos y las sobras; no dejes huevos ni preparaciones con huevo a temperatura ambiente.

Usa huevos con cáscara limpia e intacta, y descarta los rotos o sucios.

Lava frutas y verduras con agua segura, y consume leche y derivados pasteurizados.

Limpia superficies, utensilios y tablas de cortar después de cada uso.

Caso de los huevos

Los huevos son una fuente frecuente de riesgo, así que conviene guardarlos refrigerados, no lavarlos antes de almacenarlos y no usar la cáscara para separar claras y yemas. Si preparas mayonesa casera o salsas con huevo, consúmelas pronto y mantenlas en refrigeración.

Regla sencilla

Piensa en cuatro pasos: limpiar, separar, cocinar y refrigerar. Esa rutina reduce mucho la probabilidad de enfermar por salmonela.

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