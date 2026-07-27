“King Kazu” Miura marca gol a los 59 años y agranda su leyenda en el futbol japonés

Kazuyoshi Miura, mejor conocido como King Kazu, volvió a escribir una página extraordinaria en el futbol al convertirse en protagonista con el Fukushima United. El legendario delantero japonés anotó un gol a los 59 años y 149 días, contribuyendo al triunfo por 7-0 sobre el Iwaki Furukawa y asegurando el pase de su equipo a la Copa Emperador.

El tanto significó el regreso al gol oficial de Miura después de cuatro años y con el aumentó su marca como el futbolista más veterano en anotar, una muestra más de la longevidad que ha caracterizado una de las carreras más extensas del futbol profesional.

El gol de King Kazu desató la ovación del estadio

La anotación llegó al minuto 52, cuando un compañero dejó atrás a tres defensores antes de asistir a King Kazu, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería para marcar el quinto gol del encuentro.

O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador! ??



Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.



Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411 — DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026

La celebración fue inmediata. Aficionados, jugadores titulares y suplentes reconocieron el momento que protagonizaba el veterano atacante, quien volvió a festejar un gol oficial con el Fukushima United.

Apenas tres minutos después de su anotación, el entrenador decidió sustituir a Kazuyoshi Miura, quien abandonó el terreno de juego entre aplausos y una ovación por parte de los asistentes.

??| Japan legend Kazuyoshi 'King Kazu' Miura scores his ????? competitive goal in nearly four years, at the age of ?? ????? ???. ???



Miura netted in the 52nd minute for Fukushima United in a 7-0 Emperor's Cup win. pic.twitter.com/0rDLWxtpsU — CentreGoals. (@centregoals) July 26, 2026

Kazuyoshi Miura sigue desafiando el paso del tiempo

Lejos de pensar en el retiro, King Kazu continúa activo en el futbol profesional japonés y mantiene intacta su pasión por competir al máximo nivel.

Su anterior gol oficial había sido en noviembre de 2022, cuando defendía los colores del Atlético Suzuka. Ahora, con el Fukushima United, volvió a celebrar una anotación que confirma su vigencia dentro de las canchas.

El delantero renovó recientemente su contrato con el club hasta junio del próximo año, por lo que continuará ampliando una trayectoria que ya es única en el futbol internacional.

De Brasil a la élite del futbol japonés

Nacido el 26 de febrero de 1967 en la prefectura de Shizuoka, Kazuyoshi Miura tomó una decisión que marcaría su carrera cuando apenas tenía 15 años: mudarse a Brasil para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Su debut llegó en 1986 con el Santos, iniciando una carrera que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los máximos referentes del futbol japonés.

De regreso a su país en 1990, King Kazu fue una de las principales figuras del nacimiento de la J-League y en 1993 fue elegido el Jugador Más Valioso de la temporada mientras defendía al Verdy Kawasaki.

Su trayectoria internacional también incluyó pasos por el Génova, donde se convirtió en el primer futbolista asiático en disputar la Serie A de Italia, además de vestir las camisetas del Dinamo Zagreb, Kyoto Sanga, Vissel Kobe y Sydney FC.

El legado de King Kazu con Japón

Durante la década de los noventa, Kazuyoshi Miura fue la gran figura de la selección de Japón, con la que disputó 91 partidos y anotó 51 goles.

El delantero fue pieza clave en la conquista de la Copa Asiática de 1992, aunque también vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera cuando quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de Francia 1998, pese a haber sido el principal referente del equipo durante varios años.

Entre sus actuaciones más recordadas también aparece el gol que marcó frente a la selección argentina en la Copa Rey Fahd de 1995, encuentro que terminó con victoria de la Albiceleste por 5-1.

Con casi 60 años, King Kazu continúa rompiendo las barreras de la edad y demostrando que su compromiso con el futbol profesional permanece intacto.

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