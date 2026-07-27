“Un sueño cumplido”: Isaac del Toro habla emocionado tras su logro histórico en el Tour de France

Isaac del Toro cerró una actuación inolvidable en el Tour de France con un mensaje lleno de emoción. Después de asegurar el tercer lugar de la clasificación general y conquistar el maillot blanco como mejor ciclista joven, el corredor mexicano reconoció que cumplir este objetivo representa el momento más importante de su carrera.

El pedalista del UAE Team Emirates, de apenas 22 años, superó incluso un problema mecánico durante la última etapa antes de celebrar en los Campos Elíseos, donde confirmó el mejor resultado de un mexicano en la historia del Tour de France.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 ??



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first ?? to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey ?? pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

Isaac del Toro no pudo contener la emoción tras el Tour de France

Luego de completar las 21 etapas de la carrera más importante del ciclismo mundial, Isaac del Toro se mostró visiblemente conmovido al hablar sobre el significado de subir al podio en su debut.

“Es un sentimiento muy bonito realizar las metas, se siente muy especial y nada, es un sueño cumplido”, confesó el ciclista mexicano tras concluir la competencia.

El resultado coloca a Del Toro entre los mejores corredores del mundo y confirma el enorme crecimiento que ha tenido desde su llegada al WorldTour.

El mensaje de Isaac del Toro para la afición mexicana

Uno de los aspectos que más destacó el ciclista fue el respaldo recibido por parte de los aficionados mexicanos durante las tres semanas del Tour de France.

Las banderas de México estuvieron presentes en los principales puertos de montaña y también en el recorrido final por París, un apoyo que el bajacaliforniano aseguró que jamás olvidará.

“Estoy muy agradecido con ellos y sin duda alguna ha sido algo increíble de vivir”, subrayó. “No puedo agradecerles a todos, es una lástima… Realmente es increíble, realmente hicimos presencia”.

Los momentos que marcaron el Tour de France 2026 de Isaac del Toro

Victoria en la Etapa 2 y primer maillot blanco

Isaac del Toro consiguió su primera victoria parcial en el Tour de France durante la segunda etapa, después de un ataque en la montaña que le permitió cruzar la meta en primer lugar. Con ese resultado también se colocó por primera vez el maillot blanco y ascendió al cuarto puesto de la clasificación general.

He’s now part of the Tour family. ?



Il entre dans la grande famille du Tour, le 864? vainqueur d’étape. ?#TDF2026 pic.twitter.com/kXcDbw7sdO — Tour de France? (@LeTour) July 5, 2026

Trabajo clave para Tadej Pogacar en los Pirineos

En la tercera etapa, el mexicano desempeñó un papel determinante para el UAE Team Emirates, imponiendo un fuerte ritmo en el ascenso final para preparar el ataque de Tadej Pogacar. Terminó la jornada en el noveno lugar, a solo cuatro segundos de su compañero.

Podio en la etapa con final en el Tourmalet

Durante la sexta etapa, Isaac del Toro volvió a destacar al finalizar tercero en la jornada tras un sólido ataque en el ascenso al Tourmalet, resultado que también lo colocó entre los tres mejores de la clasificación general.

Una remontada tras la caída en la Etapa 15

Uno de los momentos más complicados del mexicano llegó en la etapa 15, cuando sufrió una caída a 21 kilómetros de la meta. A pesar del percance, logró reincorporarse al grupo principal y terminó tercero en la etapa, conservando su lugar en el podio provisional.

Alpe d’Huez, el día que aseguró el podio

La penúltima jornada fue decisiva para Isaac del Toro. En el recorrido con final en Alpe d’Huez, resistió la exigencia de la alta montaña y logró ampliar la diferencia sobre Paul Seixas, su principal rival por el maillot blanco.

Al finalizar la etapa, Tadej Pogacar cruzó la meta junto al mexicano después de trabajar para proteger su posición en la clasificación general, sellando un resultado que permitió a Del Toro llegar a París con el podio prácticamente asegurado.

Next stop, Paris ?



It’s 4th and 5th for @TamauPogi and @ISAACDELTOROx1 on the Queen stage of @LeTour.



Tadej defends Yellow, Isaac extends his lead in White. A true team effort ?#WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/LKVguCxgUL — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 25, 2026

Isaac del Toro confirma su lugar entre la élite del ciclismo

Con el tercer lugar en el Tour de France 2026 y la conquista del maillot blanco, Isaac del Toro firmó el mejor resultado de un mexicano en la historia de la competencia y consolidó su nombre entre las grandes figuras del ciclismo internacional.

A sus 22 años, el corredor del UAE Team Emirates ya presume podios en dos de las tres Grandes Vueltas, una señal del protagonismo que apunta a tener durante los próximos años en el máximo nivel del ciclismo mundial.

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