Isaac del Toro obtiene histórico podio para México en el Tour de France

Isaac del Toro confirmó su lugar entre la élite del ciclismo mundial al finalizar en el tercer puesto de la clasificación general del Tour de France 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en subir al podio de la carrera más importante del calendario internacional.

El corredor del UAE Team Emirates completó sin contratiempos la tradicional etapa final sobre los Campos Elíseos, donde aseguró oficialmente un resultado que ya tenía prácticamente definido desde la jornada anterior. Con apenas 22 años, el bajacaliforniano culminó un debut de ensueño al compartir el podio con Tadej Pogacar, campeón de la competencia, y Remco Evenepoel, subcampeón.

Además del tercer lugar absoluto, Isaac del Toro conquistó el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven del Tour de France, confirmando el enorme crecimiento que ha mostrado desde su llegada al WorldTour.

Isaac del Toro rompe la mejor marca de un mexicano en el Tour de France

El podio de Isaac del Toro representa el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia del Tour de France.

Durante más de tres décadas, el referente nacional había sido Raúl Alcalá, quien terminó octavo en las ediciones de 1989 y 1990. Ahora, el ciclista nacido en Baja California supera ese registro al convertirse en el primer representante de México que finaliza entre los tres mejores de la clasificación general.

Su actuación también le permitió quedarse con el maillot blanco, reconocimiento reservado para el mejor corredor joven de la competencia, un logro que confirma su consolidación entre las principales figuras del pelotón internacional.

Third overall at @LeTour on debut, @ISAACDELTOROx1 ??



After an incredible ride throughout the three weeks from Montjuïc to Montmartre, Isaac becomes the first ?? to finish on the Tour de France podium.



The best young rider classification is his, as is the White Jersey ?? pic.twitter.com/w2mdrA3mWt — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 26, 2026

Un debut que confirma a Isaac del Toro entre los mejores del mundo

Lejos de tratarse de una actuación aislada, el desempeño de Isaac del Toro en el Tour de France confirma la progresión que ha mostrado desde que ganó el Tour de l’Avenir 2023, resultado que le abrió las puertas del UAE Team Emirates.

En la edición 2026 de la ronda francesa, el mexicano brilló desde el inicio al conquistar la segunda etapa y sumar otros tres podios parciales. Además, defendió durante 13 días el liderato de la clasificación de los jóvenes, lo que le permitió vestir el maillot blanco durante buena parte de la competencia.

Incluso en la última etapa vivió un momento de tensión al cambiar de bicicleta tras un inconveniente mecánico en los primeros kilómetros, aunque rápidamente regresó al pelotón sin poner en riesgo su posición en la clasificación general.

Isaac del Toro firma un logro sin precedentes para el ciclismo mexicano

Con el tercer lugar del Tour de France 2026, Isaac del Toro también alcanza un registro inédito para el ciclismo mexicano.

Después de haber terminado como subcampeón del Giro de Italia 2025, el bajacaliforniano se convierte en el primer ciclista mexicano en subir al podio de dos de las tres Grandes Vueltas, además de hacerlo de manera consecutiva con apenas 21 y 22 años.

Su actuación lo consolida como uno de los corredores más importantes de la nueva generación y coloca al ciclismo mexicano en un lugar que nunca antes había ocupado dentro de la máxima competencia del deporte.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro resiste en el Tour de France y conserva el podio tras intenso duelo con Seixas

– Isaac del Toro se mete al podio de la general en el Tour de France

– Mexicano Isaac del Toro hace historia, gana segunda etapa del Tour de France y manda apoyo al Tri