Brasil afrontará una renovación de jugadores de cara al próximo Mundial, según Ancelotti

Carlo Ancelotti puso en marcha oficialmente el nuevo ciclo de la selección brasileña rumbo al Mundial de 2030. El entrenador italiano regresó este martes a Río de Janeiro para retomar el trabajo presencial con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y confirmó que iniciará una etapa de renovación en el plantel.

El técnico se reunió en la sede de la CBF con el comité técnico y los responsables del departamento de selecciones nacionales para definir la planificación deportiva de los próximos años. El encuentro sirvió para revisar la participación de Brasil en el Mundial 2026 y establecer las prioridades del nuevo proyecto.

“Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos atletas que estuvieron con nosotros en la Copa del Mundo y que todavía tienen mucho que aportar a la Selección Nacional”, afirmó Ancelotti, según el comunicado difundido por la federación.

La reunión contó con la presencia de Rodrigo Caetano, coordinador general de selecciones masculinas, además de responsables técnicos, analistas de rendimiento, preparadores físicos y especialistas del área médica y científica.

Carlo Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), retomando as atividades presenciais com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Ele se reuniu com o Departamento de Seleções, na sede da CBF, para traçar os planos visando aos próximos compromissos da equipe.? pic.twitter.com/2x54a7Gv1z — brasil (@CBF_Futebol) July 28, 2026

Un ciclo largo con amistosos, eliminatorias y Copa América

La CBF confirmó que el primer reto del nuevo proceso llegará en septiembre de 2026, durante la llamada FIFA Super Date, cuando Brasil disputará tres partidos amistosos internacionales. También está prevista otra ventana internacional en noviembre del mismo año.

Los primeros compromisos oficiales del ciclo serán las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, que comenzarán en la segunda mitad de 2027. Posteriormente, la selección participará en la Copa América de 2028, cuya edición número 49 se espera que se celebre en Estados Unidos.

Ancelotti tiene contrato con Brasil hasta 2030 y aprovechará este periodo para ampliar la base de jugadores convocables. La CBF informó que el entrenador retomará la observación directa de partidos del Campeonato Brasileño y de la Copa do Brasil como parte del seguimiento de futbolistas jóvenes.

“Esto marca el inicio de una nueva etapa en nuestra labor al frente del departamento de Selecciones Nacionales. Trabajaremos arduamente durante este periodo para poder representar bien a nuestro país en todas las competiciones que se avecinan, comenzando con las eliminatorias para el Mundial y la Copa América”, señaló Rodrigo Caetano.

La base juvenil gana protagonismo en el proyecto

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el fortalecimiento del vínculo entre la selección absoluta y las categorías juveniles. La federación explicó que este trabajo ya había comenzado desde la llegada de Ancelotti, pero ahora se intensificará con vistas a los próximos torneos formativos.

La planificación incluye el Mundial Sub-17 que se disputará en noviembre en Qatar y también el desarrollo del próximo ciclo olímpico, área que está a cargo de Paulo Victor, entrenador de la selección Sub-20.

Con esta hoja de ruta, Brasil busca construir el equipo que iniciará el camino hacia la Copa del Mundo de 2030, combinando la evaluación de nuevos talentos con la continuidad de algunos futbolistas que participaron en el Mundial 2026 y que, según Ancelotti, todavía pueden aportar experiencia y rendimiento al combinado nacional.

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