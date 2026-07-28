¡El regreso del “Ruso”! Daniel Brailovsky vuelve al América para un revolucionario torneo mundial

Daniel Alberto “Ruso” Brailovsky empezará su tercera etapa con las Águilas del América tras ser anunciado de forma oficial como el presidente de la escuadra para la categoría Arena Two. Este innovador torneo de fútbol 6 contra 6 tiene un alcance global y busca redefinir el entretenimiento deportivo digital.



Brailovsky, un ícono de Coapa tras su época como jugador en la década de los 80 (1982 a 1985) y su posterior faceta como director técnico (2007 a 2008), asume este nuevo reto. La directiva americanista ha confiado en su liderazgo y enorme peso histórico para conducir este proyecto. Actualmente, el estratega e ídolo argentino se desempeña como analista en una reconocida cadena deportiva de televisión de paga.

Hay historias que nunca dejan de escribirse.



Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de @arenatwoX.



Una leyenda del Club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha.



¡Bienvenido, Ruso! ?#ArenaTwoWS26 pic.twitter.com/J15pyxnkIT — Club América (@ClubAmerica) July 27, 2026



La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, donde el América destacó el regreso de uno de sus representantes más ganadores:



“Hay historias que nunca dejan de escribirse. Nos llena de orgullo anunciar al Ruso Brailovsky como presidente de nuestro equipo de Arena Two. Una leyenda del club que ahora llevará su liderazgo a una nueva cancha”.



El peso de una leyenda de los años 80



El “Ruso” formó parte de la época dorada de un América que hizo historia en el fútbol mexicano. Compartió la cancha con figuras legendarias como:



Héctor Miguel Zelada, Alfredo Tena y Armando Manzo

Mario Trejo y Vinicio Bravo

Cristóbal Ortega y Juan Antonio Luna

Norberto Outes, Héctor Tapia y Batata



Con este plantel legendario bajo el mando de Carlos Reinoso, el América conquistó los campeonatos de las temporadas 1983-84, 1984-85 y el Torneo Prode 85. Estuvieron muy cerca de sellar un tetracampeonato histórico, pero cayeron eliminados en la polémica semifinal de la temporada 1982-83 ante las Chivas del Guadalajara.

Esta primera etapa dorada del “Ruso” concluyó de forma abrupta cuando abandonó el país tras los trágicos terremotos de septiembre de 1985 que devastaron la Ciudad de México.

¡REGRESA AL CLUB DE SUS AMORES!?



Daniel "El Ruso" Brailovsky fue anunciado por el Club América como presidente de su equipo de Arena Two pic.twitter.com/ljxpsKXlNQ — MedioTiempo (@mediotiempo) July 27, 2026





Cara a cara contra Evra, Boateng y Khabib Nurmagomedov



Para este certamen internacional, la directiva de las Águilas apostó de lleno por la identidad del “Ruso” para competir en las altas esferas. El América tendrá que medirse ante proyectos comandados por auténticas leyendas del deporte mundial, entre los que destacan:



Khabib Nurmagomedov (excampeón invicto de la UFC)

Patrice Evra (histórico exfutbolista del Manchester United)

Jérôme Boateng (campeón del mundo con Alemania)

Ji-sung Park (leyenda del fútbol coreano)



¿Qué es la categoría Arena Two y cuáles son sus premios?



Arena Two es una plataforma de entretenimiento multideportivo de nueva generación diseñada para audiencias digitales. Combina la competencia de alto nivel de fútbol 6v6 con dinámicas de interacción directa, donde los aficionados podrán influir mediante redes sociales sugiriendo cambios y decisiones tácticas en tiempo real.

?? ¡Gran noticia para los aficionados de Club América! Daniel "El Ruso" Brailovsky regresa para asumir el desafío de ser presidente del equipo en Arena Two, un emocionante torneo internacional de fútbol 6 contra 6. ??? #ClubAmerica #ElRuso #Fútbol #ArenaTwo pic.twitter.com/qUu9js3dWt — 6wnews (@6w_news) July 28, 2026



El certamen repartirá una atractiva bolsa de 8 millones de dólares en premios. La competencia constará de un circuito que visitará 8 ciudades globales clave. Afortunadamente para los seguidores azulcremas, la Ciudad de México está confirmada como una de las sedes oficiales internacionales donde el América buscará hacer valer su condición de local.

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