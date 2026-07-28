“El Tlapa”, exescolta de Osiel Cárdenas y fundador de Los Zetas fue condenado a 29 años de prisión

Un juez federal sentenció a 29 años y nueve meses de prisión a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias “El Tlapa” o “Z-44”, identificado por las autoridades como uno de los fundadores del grupo criminal Los Zetas, tras encontrarlo penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que presentó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal del exintegrante de la organización criminal.

De acuerdo con la FGR, Ruiz Tlapanco fue detenido en 2009 en el estado de Puebla y, desde entonces, enfrentó un proceso penal por su presunta participación en la estructura de Los Zetas, organización criminal que surgió como el brazo armado del Cártel del Golfo y posteriormente operó de manera independiente.

Las investigaciones federales identifican a “El Tlapa” como uno de los primeros integrantes de la organización, conformada originalmente por exmilitares que desertaron de las Fuerzas Armadas y que fueron reclutados para brindar protección al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.

De acuerdo con medios como el semanario Proceso, en su momento fue señalado como principal generador de violencia en Tabasco y responsable del atentado del 6 de marzo de 2007 contra el general de División, Francisco Fernández Solís, entonces secretario de Seguridad Pública de la entidad.

La resolución judicial representa uno de los casos más relevantes contra antiguos integrantes de la cúpula fundadora de Los Zetas, grupo señalado durante años por autoridades mexicanas y estadounidenses como responsable de múltiples delitos relacionados con narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidios.

Con esta sentencia, la FGR destacó que continúa las acciones para llevar ante la justicia a integrantes de organizaciones criminales vinculadas con delitos de alto impacto.

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– Exmilitar mexicano que formó parte de Los Zetas se declaró culpable de narcotráfico en EE.UU.