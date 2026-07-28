Sin visa, sin registro y espiando vestidores: El escándalo ilegal que mancha el debut de Crespo

Hernán Crespo todavía no se sienta formalmente en el banquillo del Atlas FC para dirigir su primer partido oficial en la Liga MX, pero su gestión en el balompié azteca ya quedó manchada supuestamente por el atrevimiento y las malas prácticas.

Lo que debía ser un simple debut técnico se transformó en un escándalo de proporciones mayores luego de que la directiva de Santos Laguna presentara pruebas contundentes ante la Comisión Disciplinaria, acusando un descarado espionaje en el que incurrió el asistente del estratega argentino el pasado sábado, violando la privacidad de los vestidores del estadio TSM.

Santos Laguna intentando jugar mejor fuera de la cancha que dentro de ella https://t.co/SXQjhZArPc — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) July 27, 2026



De acuerdo a los estrictos términos reglamentarios para poder ingresar una protesta en el tribunal de penas del órgano rector del fútbol de México, la directiva de Santos Laguna ingresó formalmente una solicitud para iniciar un procedimiento de investigación.

El expediente va directo al grano: se centra en los incidentes ocurridos en el medio tiempo del juego contra Atlas FC, un espacio clave donde se generó una queja formal sobre una conducta que atenta directamente contra el juego limpio y la integridad de la competencia.



Los dirigentes del equipo lagunero esperan que, con esta solicitud respaldada por material digital, se le dé un seguimiento implacable a la queja que ya es del dominio público. La acusación señala la presencia de personas con indumentaria oficial del equipo rojinegro en las puertas mismas del vestidor local, supuestamente con la única intención de escuchar de forma ilegal las indicaciones tácticas y correcciones que el técnico portugués Renato Paiva realizaba a sus jugadores para la parte complementaria.



La postura institucional y oficial de Santos Laguna quedó establecida de la siguiente manera: “Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia”.

¿ESPIONAJE EN SANTOS? ?



El video donde supuestamente Atlas le hizo 'trampa' al equipo Lagunero. En Infiltrados @Freddyolivarez te da más detalles del caso



?? https://t.co/X3cO1MYsYI pic.twitter.com/Ycwuj5wu0N — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 28, 2026

Asimismo, en el mismo documento se establece que, en estricto apego al debido proceso, la institución no emitirá juicios públicos adicionales sobre el tema ni alimentará controversias en redes sociales, guardando silencio institucional hasta que las autoridades de la Comisión Disciplinaria emitan una resolución apegada a los hechos y al reglamento de competencia.



Los hechos e imágenes que acusan al Atlas



Dentro de las pruebas extraoficialmente irrefutables que presentó la directiva de Santos Laguna, destaca un video del sistema de seguridad interna del estadio TSM Corona. En las imágenes se percibe con total claridad a personal con vestimenta del color del uniforme del Atlas merodeando y permaneciendo cerca de la puerta del vestidor de Santos Laguna.

Los integrantes del equipo ofendido aseguran que dicha cercanía no fue casualidad, sino una estrategia para escuchar las indicaciones de Renato Paiva. En el momento en que ocurrieron los hechos grabados, el duelo en la cancha se mantenía empatado sin goles. Al final del día, Atlas terminó imponiéndose 1-0 con un gol de Edgar Saldívar al minuto 64.

Aunque durante los 90 minutos no surgió ninguna inconformidad visible o irregularidad reportada por el cuerpo arbitral, la bomba estalló al término del cotejo, cuando los altos mandos de Torreón revisaron las cámaras de seguridad y se toparon con el polémico video.

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Santos Laguna ya presentó su queja ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX tras el incidente vivido ante Atlas. pic.twitter.com/MwkMr0dK1c — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 28, 2026



En dichas imágenes, se asegura que se puede apreciar a una persona perfectamente ligada al Atlas que permaneció pegada a la puerta del vestidor de Santos Laguna para escuchar todo lo que acontecía adentro. Ante la gravedad de la supuesta falta táctica y administrativa, ahora los laguneros exigen con firmeza la obtención de los tres puntos en la mesa y una sanción ejemplar que siente un precedente para los rojinegros y para toda la Liga MX.



Identidad, visas y falta de acreditación oficial



El citado personaje captado por las cámaras de seguridad ha sido plenamente identificado por la directiva local. Se trata de Federico Martinetti, preparador físico que llegó al país precisamente junto con el grupo de colaboradores cercanos de Hernán Crespo, el nuevo timonel rojinegro.

Por este motivo, la directiva de Santos Laguna exigió que se abra la investigación de oficio para revisar exhaustivamente desde los protocolos de seguridad interna del inmueble hasta la conducta deportiva de los involucrados en el juego, buscando establecer las sanciones administrativas y deportivas que surjan de la investigación.



Otro dato sumamente interesante y agravante que presentó Santos Laguna en su reporte es que Martinetti no tenía ninguna autorización legal para estar en esa zona restringida del estadio.

Hasta el momento del partido, el cuerpo técnico de Crespo no había sido registrado formalmente en la Liga MX, debido a un retraso burocrático que los obligó a viajar a Guatemala el pasado viernes para tramitar de emergencia su visa de trabajo y poder laborar legalmente en el fútbol de México.

?: La Comisión Disciplinaria informó que está investigando los hechos reportados en el TSM durante el partido entre Santos Laguna y Atlas de la fecha 2 del torneo Apertura 2026, sin especificar que es el espionaje en el vestidor del equipo local en el medio tiempo. pic.twitter.com/xgCGeLnYpj — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) July 28, 2026

Sin el registro ni el gafete oficial de la liga, la presencia del asistente en los pasillos internos no solo violó el reglamento de competencia, sino también los protocolos de seguridad más básicos del estadio o solo que Santos Laguna de última hora le haya otorgado un pase de acceso total, como suele suceder como cortesía con el personal del equipo visitante.

Se espera que el próximo viernes, la Comisión Disciplinaria tenga la resolución de la queja formal de Santos Laguna.

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