La dura advertencia para Hernán Crespo tras confirmarse su llegada al Atlas

La directiva del Atlas cumplió al pie de la letra las indicaciones de su nuevo dueño. El empresario José Miguel Bejos, CEO de Grupo PRODI, exigió un técnico de gran cartel y trayectoria sobresaliente.

El elegido es el argentino Hernán Crespo, con quien la directiva ya alcanzó un acuerdo definitivo.

La búsqueda comenzó tras la sorpresiva salida de Diego Cocca. El estratega bicampeón dejó al equipo por diferencias irreconciliables con el nuevo director deportivo de los Zorros, el español Andoni Zubizarreta.

?Hernán Crespo es el nuevo entrenador de Atlas.

*??En las próximas horas, viajará a Guadalajara y firmará hasta junio de 2028. Su debut será frente a Santos Laguna. #TratoHecho pic.twitter.com/iwMQkp8sCO — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 16, 2026

Ante esto, la dirigencia rastreó opciones de élite, incluyendo a Javier Mascherano, reciente técnico campeón con el Inter Miami en la MLS, pero ahora Crespo tendrá en contra un obstáculo que le ha costado el trabajo a muchos otros técnicos extranjeros en México, que es desconocer la idiosincrasia del jugador mexicano y el estilo del torneo en la Liga MX.



El histórico palmarés que respalda a Hernán Crespo



Crespo llega a la Liga MX respaldado por experiencia y títulos en Brasil, Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Diversos medios mexicanos y argentinos confirmaron en redes sociales el arreglo del exmundialista en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En este último torneo, el sudamericano brilló al ganar la Bota de Plata.



El exdelantero cuenta con un pasado glorioso en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea, AC Milan y Génova. Como estratega, ha trasladado esa mentalidad ganadora a los banquillos de Parma, Modena, Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo y Al-Ain.



Su historia mundialista también evoca grandes debates. Aún se recuerda su conflicto en el Mundial 2002 con Marcelo Bielsa. El extécnico de Newell’s y del propio Atlas se negó a alinearlo junto a Gabriel Batistuta, una decisión que, según la crítica, sentenció la temprana eliminación de la albiceleste.



¿Cuándo viaja a Guadalajara y qué pasó con Mascherano?



Fuentes cercanas al Atlas aseguraron a La Opinión que la charla entre Hernán Crespo, la directiva y el grupo inversor fue un éxito. El estratega argentino está a punto de aterrizar en Guadalajara, Jalisco, para firmar su contrato y tomar las riendas del equipo.

TOP O NO?

Hernán Crespo acepta las conidiciones para ser el nuevo técnico de Atlas.

Como jugador fue figura.

Como técnico ha alternado las buenas con las malas. pic.twitter.com/pbTWC8NOjU — david medrano felix (@medranoazteca) July 16, 2026



¿Qué pasó con las otras opciones?

Javier Mascherano estuvo a un paso de asumir el puesto. Sin embargo, problemas personales en Argentina frenaron su llegada al banquillo atlista. El cuadro rojinegro busca recuperar el protagonismo que Cocca les devolvió el torneo anterior antes de su ruptura con la nueva administración.

Esta controvertida contratación se da tras la abrupta y dolorosa salida de Diego Cocca, quien rompió relación con el club debido a diferencias irreconciliables con el nuevo director deportivo, el español Andoni Zubizarreta .

En medio de la tormenta, la dirigencia buscó desesperadamente un golpe mediático, tentando incluso a Javier Mascherano antes de decantarse por Crespo.





¡ATENCIÓN ROJINEGROS! ?



? Tras la salida inesperada de Diego Cocca, el exfutbolista argentino, HERNÁN CRESPO, será el nuevo director técnico del Atlas con un contrato por DOS AÑOS



? No obstante, aún NO dirigirá en la Jornada 1 ante el León este viernes, sino que debutará en? pic.twitter.com/6wiGDoyzex — MedioTiempo (@mediotiempo) July 16, 2026

Fecha de debut: ¿Cuándo dirige Crespo al Atlas?



El timonel argentino no estará en el banquillo este viernes para el debut de los Zorros contra el León. Dicho compromiso será comandado por el técnico institucional, Omar Flores.



El debut oficial de Hernán Crespo con el Atlas está programado para el 25 de julio en la Fecha 3, cuando los rojinegros reciban a Santos Laguna.



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