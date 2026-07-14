¡Explotó la interna en Atlas! Diego Cocca rompe el silencio y desmiente por completo a la directiva.

La polémica estalló en el nido rojinegro. El director técnico argentino, Diego Cocca, rechazó categóricamente las versiones de la nueva directiva de Atlas, la cual aseguró públicamente que su salida se debió a la falta de un acuerdo para renovar su contrato.



Cocca afirmó todo lo contrario: existe un contrato vigente y firmado entre ambas partes, por lo que su salida responde a decisiones de los nuevos propietarios y no a un desacuerdo contractual.





“Hay un contrato firmado y vigente”



A través de un comunicado en sus redes sociales, el estratega bicampeón aclaró la situación legal de su baja. Explicó que la desvinculación laboral tendrá que negociarse sobre la base de ese acuerdo ya formalizado.



“Contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes”, precisó el timonel sudamericano.



Cocca dejó en claro que su regreso a la institución estuvo motivado exclusivamente por el “amor a estos colores” y el compromiso con la afición atlista, poniendo siempre los intereses del club por encima de los personales.



La gestión de Grupo Prodi y el fin del proyecto



El técnico argumentó que el proyecto marchaba a la perfección. Como prueba de ello, su cuerpo técnico ya tenía diseñada toda la logística de la pretemporada y la elección de los refuerzos para encarar el próximo Torneo Apertura 2026.

“Dejé voluntariamente en un segundo plano proyectos personales, priorizando en todo momento la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo del equipo por encima de cualquier interés individual. Tanto mi permanencia como el trabajo diario de todo mi cuerpo técnico tuvieron siempre un único objetivo: el bienestar y el crecimiento colectivo de la institución”, precisó el estratega en su cuenta oficial de la red social de Instagram.



Sin embargo, reconoció que la llegada de los nuevos dueños modificó el panorama:

Cambio de rumbo: Cocca aceptó que, con la llegada de Grupo Prodi, es normal que arriben personas con nuevas ideas.



Nueva filosofía: Entiende que la nueva administración busque otro tipo de entrenadores y colaboradores para el futuro del equipo.



Sorpresa total: A pesar de ello, el argentino confesó estar profundamente sorprendido por la decisión de rescindir su contrato sin una causa justificada.



El legado de su última etapa



En el reciente Torneo Clausura 2026, Diego Cocca logró recuperar el protagonismo de los Zorros. El equipo clasificó a la Liguilla, donde cayó eliminado ante el Cruz Azul, conjunto que a la postre se coronó campeón del fútbol mexicano.

COCCA SE DESPIDE

Diego Cocca en un escrito publicado señala que el contrato de renovación se firmó y que la directiva fue la que decidió que no siguiera. pic.twitter.com/ANFsrAt9Gf — david medrano felix (@medranoazteca) July 14, 2026



Para cerrar su mensaje, Cocca agradeció el cariño de la afición rojinegra, calificando como “un honor” haber compartido esta etapa con ellos y dejando la puerta abierta para que sus caminos se vuelvan a cruzar en el futuro.

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