Bomba en Atlas: Grupo PRODI rechaza primera opción de Zubizarreta y va por técnicos “de cartel”

Después de la confusa salida del técnico argentino Diego Cocca del Atlas, la directiva rojinegra comenzó la reconstrucción.

A través de su nuevo director deportivo, el español Andoni Zubizarreta, el club tiene la firme encomienda de traer un estratega de alto nivel internacional. Tras caerse la primera opción, todos los cañones apuntan a dos históricos del fútbol mundial: Javier Mascherano y Hernán Crespo.

?[EXCLUSIVO] Atlas tiene negociaciones muy avanzadas para que Hernán Crespo sea su entrenador. ??https://t.co/UGxAm0RCkc pic.twitter.com/2kRnykV8Pe — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 16, 2026





El giro inesperado de Grupo PRODI en las negociaciones



En primera instancia, Zubizarreta había pensado en apostar por el joven técnico español Martí Cifuentes (44 años), un perfil que el exportero de la selección española conoce a la perfección y que llegó a la organización atlista respaldado por los nuevos dueños de Grupo PRODI.



Sin embargo, los planes cambiaron drásticamente en las últimas reuniones de trabajo. El líder de Grupo PRODI, José Miguel Bejos, dio la orden de apostar por un timonel con mucho más cartel que el joven español. Ante la notable ausencia de figuras destacadas en el mercado nacional mexicano, la directiva volteó la mirada hacia Sudamérica.



Hernán Crespo y Javier Mascherano: Los candidatos de lujo



Tanto Crespo como Mascherano se encuentran en la primera fila de opciones para sumarse al proyecto de los Zorros, respaldados por sus brillantes carreras como jugadores y sus recientes éxitos en los banquillos.



El palmarés internacional de Hernán Crespo



Crespo es un entrenador con experiencia probada y títulos tanto en Sudamérica como en Asia. Su carta de presentación incluye:

Copa Sudamericana (2020): Campeón con Defensa y Justicia.

Campeonato Paulista (2021): Campeón con el São Paulo FC.

Liga de Catar (2022-23): Campeón con el Al-Duhail SC.

Copas domésticas en Catar (2022-23): Ganador de la Copa de las Estrellas y la Copa de la Liga con el Al-Duhail SC.



El presente de Javier Mascherano tras triunfar en la MLS



Por su parte, el ‘Jefecito’ Mascherano llega con los bonos muy altos. Tras dirigir a las selecciones juveniles Sub-20 y Sub-23 de Argentina, dio el gran salto a los clubes con el Inter Miami a principios de 2025. En Estados Unidos conquistó la MLS Cup y estableció un récord histórico de goles en la liga antes de presentar su renuncia por motivos personales en abril de 2026.

El noble Atlas se acaba de convertir en un proyecto serio y Crespo le agradó todo el proyecto que se viene.



(No son gemidos) pic.twitter.com/6cLGR6q06X — Saint (@SaintSaw0) July 16, 2026





¿Qué pasará con Martí Cifuentes?



A pesar de perder la carrera por el primer equipo, el nombre de Martí Cifuentes no sale por completo de la órbita de los Zorros. El estratega español sigue considerado por la directiva, pero ahora para integrarse a la estructura formativa y la dirección técnica de las fuerzas básicas. Esta plaza quedó vacante tras la salida de Antonio Solana, quien renunció a su cargo por motivos personales poco antes de la destitución de Diego Cocca.



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