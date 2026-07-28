Trabajadora de guardería en Indiana es acusada de encerrar a un niño de 5 años en un clóset para ir a comprar alcohol

Una empleada de una guardería en Evansville, Indiana, enfrenta múltiples cargos luego de que las autoridades la acusaran de encerrar repetidamente a un niño de cinco años en un clóset, golpearlo con una escoba y abandonar el centro infantil para ir a comprar alcohol.

La acusada fue identificada como Tashshavviyon Stinson, de 29 años, quien trabajaba desde hacía una década en el Kindergate Developmental Child Care Center, según informaron las autoridades al portal WFIE.

La investigación se originó a partir del testimonio del menor, quien aseguró que durante su permanencia en la guardería no recibía alimento, no le proporcionaban una manta durante la hora de descanso y era encerrado en un clóset.

Cámaras de seguridad respaldan parte de las denuncias

De acuerdo con la Policía de Evansville, las grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran presuntamente a Stinson introduciendo al niño en un clóset y dejándolo allí después de haberlo golpeado con una escoba.

Las autoridades sostienen que la trabajadora salió posteriormente del establecimiento para dirigirse a una tienda de licores, dejando al menor solo.

El sargento Anthony Aussieker, de la Policía de Evansville, calificó los hechos como especialmente preocupantes debido a la confianza que las familias depositan en los centros de cuidado infantil.

El informe policial, citado por medios locales, señala que Stinson reconoció haber tenido problemas con el consumo de alcohol.

Según el documento, la mujer manifestó que en ocasiones había ingerido bebidas alcohólicas antes de comenzar su jornada laboral.

El reporte también indica que la acusada afirmó padecer depresión y haber experimentado pensamientos suicidas.

Otra empleada también fue acusada

La investigación también derivó en cargos contra Andrea Williamson, de 47 años, otra trabajadora del centro infantil.

Las autoridades la acusaron de negligencia por presuntamente incumplir la legislación de Indiana que obliga a los cuidadores y otros profesionales a denunciar de inmediato cualquier sospecha de abuso infantil.

La Policía señaló que la ley no permite omitir una denuncia mientras se espera obtener más información sobre lo ocurrido.

Stinson fue acusada de negligencia contra un menor y agresión contra una persona menor de 14 años. La mujer permanece detenida con una fianza fijada en $25,000 dólares.

Por su parte, Williamson enfrenta un cargo por negligencia y fue puesta en libertad bajo fianza mientras continúa el proceso judicial.

Hasta el momento, los responsables del Kindergate Developmental Child Care Center no se han pronunciado públicamente sobre el caso.

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