Trump y Zelenski dialogan sobre fabricar misiles Patriot en Ucrania para reforzar defensa ante Rusia

La posibilidad de que Ucrania produzca en su propio territorio interceptores del sistema antimisiles Patriot dio un nuevo paso este martes, luego de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, sostuvieran una reunión privada en la Casa Blanca en la que abordaron la autorización estadounidense para fabricar estos sistemas de defensa, considerados esenciales para proteger a las ciudades ucranianas de los ataques con misiles balísticos rusos.

El encuentro privado celebrado en el Despacho Oval se prolongó durante poco más de una hora. Posteriormente, Zelenski calificó la conversación como “buena” y agradeció al mandatario estadounidense por el respaldo brindado a su país.

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“El presidente Trump y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia; es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió el mandatario ucraniano en su cuenta de X.

Zelenski añadió que “agradezco a Estados Unidos su firme apoyo” y expresó además sus condolencias por el fallecimiento del senador republicano Lindsey Graham, a quien describió como “un verdadero amigo de Ucrania”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en X que la reunión fue “positiva y productiva”, sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados.

La conversación ocurre apenas unas semanas después de que Trump anunciara, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, su intención de conceder a Kiev una licencia para fabricar interceptores Patriot, una medida que representaría un cambio importante en la cooperación militar entre ambos países. En aquella ocasión, el mandatario estadounidense declaró: “Vamos a darles una licencia para fabricar Patriots. Es un arma defensiva, y eso me gusta más que un arma ofensiva”.

President Trump has concluded his meetings in the Oval Office with President Zelenskyy and Prime Minister Netanyahu. Both meetings were positive and productive! — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

El sistema Patriot, desarrollado por la industria estadounidense, es una de las pocas plataformas occidentales capaces de interceptar misiles balísticos, un tipo de armamento que Rusia ha empleado con mayor frecuencia en sus bombardeos contra ciudades ucranianas. La escasez de interceptores ha llevado a Kiev a insistir durante meses en obtener nuevas baterías, municiones y ahora también la posibilidad de producirlas localmente para reducir su dependencia del suministro extranjero.

Más allá de la cooperación militar, trascendió que Trump y Zelenski abordaron la necesidad de reactivar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, un objetivo que el presidente estadounidense ha mantenido como una de las prioridades de su política exterior, aunque hasta ahora las negociaciones entre Kiev y Moscú permanecen estancadas y sin resultados concretos.

La visita del presidente ucraniano coincidió con el funeral del senador Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del respaldo estadounidense a Ucrania en el Congreso.

Antes de abandonar Washington, Zelenski tenía previsto reunirse también con un grupo de legisladores que promueven una iniciativa para endurecer las sanciones contra Rusia, un proyecto impulsado por el propio Graham antes de su fallecimiento.

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