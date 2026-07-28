Universidad de México en crisis: investigan uso de IA en más de 158,000 exámenes de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa por uno de los momentos más delicados de su historia. La razón: los resultados de más de 158,000 exámenes de admisión están bajo investigación para determinar si hubo un abuso masivo de IA en las respuestas.

Según reportó la institución, el procedimiento ha obligado a suspender el proceso de inscripciones.

Las sospechas del uso de IA surgieron después de que se publicaran los resultados del examen realizado entre mayo y junio. Curiosamente, aspirantes y usuarios de redes sociales comenzaron a señalar que las calificaciones, a diferencia de años anteriores, eran inusualmente altas en carreras con gran demanda, como Medicina y Derecho.

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¿Qué ocurrió con el examen de admisión?

Por primera vez, la UNAM aplicó este año su examen de ingreso en línea con el objetivo de facilitar la participación de estudiantes de distintas regiones de México y del extranjero.

Para garantizar la transparencia del proceso, reseña La Nación, la universidad aseguró previamente que el sistema estaba respaldado por inteligencia artificial para detectar irregularidades durante la evaluación.

Antes del inicio de la prueba, la institución explicó: “El sistema que se utilizó para aplicar los exámenes está basado en inteligencia artificial, una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”.

Sin embargo, tras analizar los resultados, las autoridades detectaron patrones considerados atípicos. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, señaló que las calificaciones inusuales podrían estar relacionadas tanto con el formato virtual como con las características de las preguntas utilizadas en la evaluación.

¿Por qué la UNAM enfrenta una crisis?

La magnitud del problema radica en que la universidad debe decidir ahora el futuro de 158,712 jóvenes que presentaron el examen para competir por alrededor de 21,962 lugares disponibles mediante esta modalidad de ingreso.

Como respuesta, la institución conformó un comité técnico integrado por 16 académicos, encargado de revisar las condiciones en que se desarrolló la prueba y determinar si existió un uso generalizado de inteligencia artificial u otras formas de fraude.

Durante la instalación del comité, el rector Leonardo Lomelí fue enfático al señalar: “No podemos permitir que el acceso a la universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”.

La universidad también confirmó que anuló alrededor del 2% de los exámenes (unos 3,000) por detectar “conductas contrarias a los establecido en la convocatoria”, aunque no precisó cuáles fueron las irregularidades encontradas.

Algunos aspirantes ya han convocado manifestaciones para exigir una nueva evaluación presencial. En redes sociales también hay posturas divididas: algunos apoyan repetir toda la prueba y otros respaldan que la investigación debería ser suficiente.

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