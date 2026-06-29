Quién es la actriz Gaby Fleritt, hallada muerta tras los terremotos en Venezuela

Cuatro días después del doble terremoto que devastó la zone-norte centro de Venezuela, provocando el colapso de varios edificios, la actriz y comediante Gaby Fleritt fue hallada entre las víctimas fatales. Familiares confirmaron su fallecimiento, junto al de su hija y un nieto que estaban con ella.

El cuerpo de la artista fue localizado bajo los escombros de Residencias Las Palmas, una de las estructuras que se derrumbó en La Guaira, el estado más afectado por los sismos de 7.1 y 7.5 grados de magnitud. Ambos terremotos se produjeron en menos de un minuto, lo que no dio oportunidad de resguardo a miles de venezolanos.

Eduardo Fleritt, sobrino de la actriz, emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para confirmar que Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera no sobrevivieron.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante esta incansable búsqueda: a quienes compartieron publicaciones, difundieron la información, elevaron una oración y nos brindaron palabras de apoyo y esperanza”, se lee en parte del texto.

Quién era la actriz Gaby Fleritt

Conocida en el mundo artístico como ‘La Gorda Fleury’, Gaby Fleritt fue una actriz, humorista y locutora venezolana que se hizo famosa por su participación en programas de chistes y sketchs en los años 90. Entre ellos ‘Bienvenidos’, ‘Cheverísimo’ y ‘A que te ríes’.

Uno de los episodios más conocidos fue el de ‘Koke & Gaby’, el cual realizaba junto al también comediante Jorge Luis “Koke” Corona, que también adquirió fama por interpretar al excéntrico ‘Loco Hugo’, en el programa ‘Bienvenidos’.

En el sketch, que apenas duraba unos segundos, Koke y Gaby eran una pareja con varios años de matrimonio. El chiste iniciaba con una pregunta o comentario y culminaba con la respuesta del otro, generalmente sarcástica, como una forma de escenificar las relaciones de pareja.

Además de los programas de humor, Gaby Fleritt también participó en varias telenovelas de la cadena Venevisión. Algunas son: ‘Amor de papel’ (1993), ‘El amor las vuelve locas’ (2005), ‘Los querendones’ (2006), ‘Amor urbano’ (2009) y ‘Natalia del Mar’ (2011).

La querida actriz estuvo además en obras de teatro nacionales e internacionales, pasando incluso por ciudades importantes de Estados Unidos, como Nueva York y Los Ángeles. Gaby Fleritt murió a los 55 años y enluta al mundo del espectáculo venezolano.

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