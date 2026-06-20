Incendio arrasa resort en República Dominicana: 1,700 turistas evacuados

Un incendio de gran magnitud destruyó gran parte del resort Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahibe, República Dominicana, y obligó a evacuar a casi 1,700 turistas que se alojaban en el complejo.

El fuego se desató el viernes en el hotel ubicado en la costa sureste del país, una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe. Las llamas avanzaron con rapidez por distintas áreas del resort y provocaron una evacuación de emergencia de huéspedes y empleados.

Una turista italiana murió tras la emergencia. La víctima fue identificada por medios internacionales como Francesca Valentino, de 46 años. Según reportes citados por People, la mujer habría sufrido inhalación de humo después de evacuar hacia la playa y luego fue trasladada a un centro médico, donde falleció.

Una turista fallece tras incendio masivo en hotel de República Dominicana. Fue en un hotel de Bayahibe, que obligó a evacuar a unos 1.700 huéspedes. pic.twitter.com/kpVz7ZZBHn — Claudio Savoia (@claudiosavoia) June 21, 2026

Además, varias personas recibieron asistencia médica. Las autoridades dominicanas investigan las causas del incendio, mientras que los primeros reportes indican que los fuertes vientos y los techos de palma de parte del complejo habrían favorecido la rápida propagación del fuego.

Imágenes difundidas en redes y medios locales mostraron columnas de humo, llamas sobre estructuras del resort y turistas evacuando la zona. Los huéspedes fueron trasladados a hoteles y alojamientos cercanos en Bayahibe y Punta Cana.

El complejo afectado forma parte de una zona turística muy popular entre viajeros internacionales. Bayahibe es conocida por sus playas, excursiones a Isla Saona y resorts todo incluido, con fuerte presencia de turistas europeos, latinoamericanos y visitantes que viajan desde Estados Unidos.

#BREAKING A massive fire tore through the Viva Wyndham Dominicus Beach resort in Bayahíbe, Dominican Republic, on Friday, June 19, 2026, killing one person and forcing the evacuation of nearly 1,700 guests and staff.



The blaze erupted around 11 a.m. and rapidly spread through? pic.twitter.com/2ANDzzvbsT — Thepagetoday (@thepagetody) June 20, 2026

Según informó Associated Press, muchos huéspedes perdieron documentos personales durante la evacuación. Por ese motivo, autoridades dominicanas y personal del hotel comenzaron a coordinar asistencia con embajadas extranjeras para ayudar a los turistas afectados a regresar a sus países.

El resort vecino, Viva Wyndham Dominicus Palace, no fue afectado por el incendio y continuaba operando con normalidad, de acuerdo con los reportes disponibles.

Por ahora, las autoridades no informaron una causa definitiva del fuego. La investigación continúa mientras los equipos revisan los daños y avanzan con la asistencia a los turistas evacuados.

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