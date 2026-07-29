Acusan a inmigrante deportado tres veces tras accidente que dejó muerta a una niña de 6 años en Carolina del Norte

Una niña de seis años murió y otros dos integrantes de su familia resultaron gravemente heridos en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de julio en el condado de Pitt, Carolina del Norte. El conductor del otro vehículo fue acusado posteriormente por un gran jurado federal de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportado en tres ocasiones.

La Fiscalía Federal informó que Jamie Santiago-Corona, de 33 años y ciudadano mexicano, fue acusado el 22 de julio por el delito de reingreso ilegal de un extranjero previamente deportado.

Según las autoridades, el hombre presuntamente no respetó una señal de alto e impactó el vehículo conducido por Kelli Toler, quien viajaba con sus dos hijos rumbo a almorzar antes de pasar el día en una piscina.

La menor murió en el lugar del accidente

Como consecuencia del impacto, Calli Toler, de 6 años, murió en el lugar de los hechos, mientras que su madre y su hermano de cuatro años sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el accidente, la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte presentó contra Santiago-Corona varios cargos estatales, entre ellos muerte por vehículo, un delito menor conforme a la legislación estatal.

Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria y solicitó a las autoridades estatales mantener al sospechoso bajo custodia.

Fiscalía afirma que había sido deportado en tres ocasiones

De acuerdo con la Fiscalía Federal, Santiago-Corona había sido expulsado de Estados Unidos en tres oportunidades: el 9 de octubre de 2019, el 12 de junio de 2023 y nuevamente el 17 de junio de 2024.

Si es declarado culpable del cargo federal por reingreso ilegal, podría enfrentar una pena máxima de dos años de prisión, seguida de un nuevo proceso de deportación.

La comunidad recuerda a Calli Toler

Familiares y allegados describieron a Calli como una niña alegre que soñaba con convertirse en bailarina.

Su obituario señala que era estudiante de Chicod Elementary School y que “sonreía y bailaba por la vida”. También disfrutaba asistir a la iglesia, hacer manualidades, jugar T-ball, pasar tiempo con su hermano menor y cuidar de sus mascotas.

Un estudio de danza al que asistía también rindió homenaje a la menor mediante un mensaje en redes sociales, en el que destacó su entusiasmo y la huella que dejó entre compañeros y profesores.

Los responsables del centro invitaron a los estudiantes y sus familias a vestir prendas de colores brillantes o con brillo como una forma de recordar el espíritu alegre de la niña.

Por otra parte, amigos de la familia organizaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos funerarios y médicos derivados del accidente. Según los organizadores, la familia enfrenta un proceso de duelo mientras continúa la recuperación de los sobrevivientes.

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