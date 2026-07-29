Alicia Machado reflexiona sobre su regreso a la música con el tema “Nunca es muy tarde”

La reina de belleza y actriz Alicia Machado no deja de reinventarse como artista y su más reciente proyecto lo demuestra. Se trata de un tema musical titulado “Nunca es muy tarde”, con el cual busca enviar un mensaje de fortaleza, esperanza y segundas oportunidades.

Sobre la oportunidad de regresar al estudio de grabación, la venezolana destacó que: “Mientras se tiene vida, nunca es muy tarde para lograr tus sueños y para trabajar”.

Y vaya que este regreso a la escena musical lo hace por todo lo alto, pues según su testimonio, la canción “Nunca es muy tarde” fue escrito por Samo, integrante del reconocido grupo Camila y producido por José Miguel Velázquez, con quien debutó como cantante hace dos décadas con el álbum “Alicia en el País de las Maravillas”.

Y vaya que este regreso a la escena musical lo hace por todo lo alto, pues según su testimonio, la canción “Nunca es muy tarde” fue escrito por Samo, integrante del reconocido grupo Camila y producido por José Miguel Velázquez, con quien debutó como cantante hace dos décadas con el álbum “Alicia en el País de las Maravillas”.

Ante la posibilidad de enfrentarse a críticas por su incursión al ámbito musical, Alicia Machado se dijo lista, pero sobre todo, segura en su talento y preparación.

“Me considero una artista integral porque bailo, canto, actúo desde muy niña. Tenía casi 20 años que no cantaba más que en la cocina y en el en el carro con mis amigos, en los clubs. Así que decidimos grabar esta canción, la iba a sacar un poco antes de lo del terremoto de Venezuela, pero preferimos esperar”, dijo en entrevista con People en Español.

Asimismo, la ex Miss Universo contó que el proceso de grabación del tema se trató de uno muy personal y lleno de emociones encontradas: “Me costó mucho grabarla. Lo hicimos en unos dos, tres días porque había partes donde siempre terminaba llorando. Se cantó de esa forma, se cantó con una botella de vino, se lloró mucho”, añadió.

Alicia Machado concluyó su entrevista adelantando que el público podrá seguir disfrutando de su propuesta musical durante los próximos meses y esta buscará hablar de las alegrías y complejidades del ser humano.

“Voy a hablar de nosotras las mujeres, voy a hablar de la violencia, voy a hablar del racismo, voy a hablar de tu aceptación propia como ser humano”, reveló emocionada.

“Nunca es muy tarde” ya se encuentra disponible y el público puede disfrutarla a través de plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

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