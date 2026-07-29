¡Daddy Yankee ya es abuelo! Su hija Jesaaelys anuncia el nacimiento de su bebé

Con bombo y platillos, así celebró la llegada de su primer bebé la hija de Daddy Yankee, Jesaaelys, desde su cuenta oficial en Instagram. En medio de las especulaciones sobre el distanciamiento con su padre, la influencer reveló varios detalles del nacimiento de su primogénita.

Fue por medio de redes sociales que la creadora de contenido dio un vistazo a los tiernos momentos que vivió antes, durante y después de su parto. Para ello, colocó una serie de fotografías que desataron una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores.

El carrusel de imágenes arrancó con una tierna postal en donde se aprecia la mano de Jesaaelys mientras sostiene la de su recién nacida. En otra de ellas aparece con un gorro médico azul, sonriente y saludando a la cámara de camino a la sala de parto.

Otro de los protagonistas de la sesión de fotos fue el papá de la bebé, Carlos Olmo, quien apareció sosteniendo a la pequeña en brazos.

Jesaaelys hizo a su público partícipe de este momento tan especial al revelar el nombre de su primogénita colocándole una prenda en la que se lee: “Eira del Mar”.

Las felicitaciones por nacimiento de la bebé no se hicieron esperar por parte de amigos del medio artístico. Sin embargo, la gran ausencia en esta ola de cariño fue el reguetonero Daddy Yankee, con quien Jesaaelys confirmó un distanciamiento meses antes de anunciar su embarazo.

“Este proceso de mis padres divorciándose ha sido un proceso bien difícil. Usualmente cuando las personas se divorcian es privado, fírmanos, nos vamos y así lo quería una de las partes. Esa parte es mi mamá, mami quería que todo fuese así: nadie se tiene que enterar, vamos a hacer esto discretamente. Tú lo tuyo yo lo mío, tú por tu lado yo por el mío”, explicó la joven en su momento.

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