Mireddys González, ex de Daddy Yankee, se anota victoria legal en la disputa por la fortuna del cantante

La batalla legal entre Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, y Mireddys González ha dado un nuevo giro que si bien protege el patrimonio del cantante a futuro, también respeta el derecho de su exesposa de reclamar parte de la fortuna que amasó durante su matrimonio.

De acuerdo con el Tribunal Federal de Puerto Rico, la expareja firmó un acuerdo que le concede al reguetonero el uso de sus marcas y garantiza que Mireddys González no hará reclamo futuro alguno con respecto a su explotación comercial o ganancias.

Es así como Mireddys González se deslinda de forma permanente de las marcas que manejó durante su matrimonio con Yankee. Las marcas en cuestión son: Daddy Yankee, DY, Barrio Fino, Legendaddy, Big Boss, Los Cangris y El Cartel.

Dentro de la firma de este acuerdo también se abordó el destino de las regalías de algunas composiciones del famoso.

Según lo establecido, las únicas que quedan fuera de cualquier tipo de disputa son aquellas que el artista escribió tras su divorcio con González. Sin embargo, Mireddys aún puede hacer valer su derecho de reclamar lo creado en el matrimonio.

Aunado a este fallo, Mireddys González hizo una petición a través de su equipo de abogados en la que pide una compensación provisional y una mensualidad durante el tiempo que se resuelve el conflicto.

Otra de las directrices marcadas por el juez está relacionada con la división de la fortuna de Daddy Yankee al estar casado con la demandante por bienes mancomunados durante 29 años. Dicha cantidad rondaría los 500 millones de dólares, detalló la defensa de Mireddys.

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