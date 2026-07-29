Waymo se enfrenta a una nueva ola de críticas

Waymo se encuentra bajo la lupa de las autoridades por un problema que ya no suena aislado ni menor, sino bastante serio para una compañía que promete mover personas sin conductor y con seguridad.

El foco está en cómo sus robotaxis reaccionan frente a ambulancias, camiones de bomberos y otros servicios de emergencia, justo cuando cada segundo cuenta.

Waymo y la presión regulatoria

La discusión volvió a subir de tono después de que se produjeron una serie de incidentes en los que vehículos autónomos bloquearon ambulancias y unidades de bomberos, entraron en escenas activas de emergencia o no reconocieron señales básicas como conos, bengalas y luces intermitentes. Según TechCrunch, el asunto ya no se limita a una queja puntual, porque el Congreso de Estados Unidos podría impulsar nuevas reglas mínimas para operadores de vehículos autónomos.

El proyecto presentado por el representante Kevin Mullin busca obligar a las compañías a tener protocolos claros para emergencias, una línea directa disponible las 24 horas para autoridades y un marco nacional de estándares de respuesta. También abre la puerta a que funcionarios públicos puedan restringir zonas de operación de los robotaxis durante emergencias o riesgos en curso.

Los incidentes que encendieron alarmas

El punto más delicado es que este escrutinio no nace de una sola escena viral, sino de un patrón que ya inquieta a bomberos y reguladores. TechCrunch recuerda que una investigación previa identificó varios casos en los que Waymo necesitó que primeros respondedores movieran manualmente sus vehículos cuando quedaron atascados o estorbaron una operación. Eso convierte un fallo técnico en una interferencia directa con tareas de rescate.

También se ha reportado que algunos robotaxis se detienen o se ubican en sitios donde dificultan el acceso a estaciones de bomberos y puntos de despacho de ambulancias. En palabras simples, no se trata solo de un auto que se queda quieto, sino de una máquina que puede alterar toda una cadena de respuesta en medio de una urgencia. Y cuando eso pasa, la conversación deja de ser sobre comodidad tecnológica y se vuelve una cuestión de seguridad pública.

Qué viene para los robotaxis

Waymo respondió que apoya un marco federal que estandarice la relación entre los desarrolladores de AV y los servicios de emergencia. La empresa sostiene que sus protocolos y entrenamientos con primeros respondedores son parte central de su operación y que unas guías mínimas ayudarían a toda la industria. Esa postura intenta transmitir orden y colaboración, aunque el contexto actual muestra que el mercado ya no está dispuesto a confiar solo en promesas.

La NHTSA también presionó a los desarrolladores de AV a comienzos de julio con una carta en la que afirmó haber detectado un patrón claro de interferencia con policías y otros primeros respondedores. Ese tipo de advertencia deja claro que el regulador quiere resultados concretos y no solo explicaciones técnicas. En paralelo, autoridades locales como las de San Francisco también están empujando reglas más estrictas tras ver robotaxis varados y bloqueando calles clave durante eventos de tráfico y apagones.

Tecnología que debe madurar

El gran debate aquí no es si los taxis autónomos tienen futuro, porque lo tienen, sino qué tan rápido se están expandiendo frente a desafíos que aún no están resueltos del todo. La confianza pública depende de que un vehículo autónomo sepa convivir con ambulancias, bomberos y patrullas sin convertirse en un obstáculo. Si esa convivencia falla, la promesa de movilidad inteligente se queda corta justo en el momento más crítico.

Para Waymo y el resto del sector, el mensaje es bastante claro. No basta con que el robotaxi funcione bien en días normales o en rutas predecibles; también tiene que comportarse con precisión cuando la calle cambia de estado en segundos por una emergencia. Ahí es donde se juega buena parte de la credibilidad del modelo autónomo, porque en seguridad vial la prueba más dura casi nunca es la más visible, sino la que ocurre cuando todo se complica al mismo tiempo.

Las próximas semanas pueden marcar un antes y un después para Waymo y para la industria, porque el escrutinio regulatorio ya no apunta solo a la innovación, sino a su capacidad de no estorbar cuando hay vidas en juego.

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