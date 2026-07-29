YouTube Premium suma un extra que nadie esperaba: Peacock gratis

Si eres de los que paga cada mes por YouTube Premium, prepárate porque tu suscripción está a punto de volverse todavía más jugosa. Google y NBCUniversal cerraron un acuerdo que meterá a Peacock dentro del paquete de YouTube Premium sin costo adicional, y esto podría cambiar la forma en que millones de personas consumen streaming en Estados Unidos.

La noticia llega apenas unas semanas después de que YouTube subiera el precio de su suscripción Premium en el mercado estadounidense, así que este anuncio suena a un intento de suavizar ese golpe con un beneficio que realmente vale la pena.

Qué gana exactamente el usuario con este beneficio

La versión de Peacock que se sumará a YouTube Premium es la que incluye anuncios, la misma que normalmente cuesta $10.99 dólares al mes por separado. Aunque tenga publicidad, el catálogo sigue siendo enorme y variado, con producciones actuales como “The Day of the Jackal” y clásicos que nunca pasan de moda como “The Office”, “Parks and Recreation”, “Community” y “Yellowstone”.

Pero el plato fuerte no son solo las series y películas. Peacock también trae deportes en vivo, incluyendo transmisiones de la NFL y la NBA, además de programas icónicos como “Saturday Night Live” y “Law & Order: SVU”. Para alguien que ya paga por no ver anuncios en YouTube y disfrutar de YouTube Music, sumar todo ese contenido sin pagar un centavo extra es un movimiento que suma valor real a la suscripción.

Quiénes podrán disfrutar de Peacock gratis

Aquí viene la parte que hay que leer con calma porque no todos los suscriptores entrarán al mismo tiempo ni en las mismas condiciones. El beneficio estará disponible solo para cuentas elegibles en Estados Unidos, ya que Peacock opera oficialmente en ese país. Google todavía no ha detallado con precisión cuáles son los requisitos exactos para calificar, aunque todo apunta a que los suscriptores del plan Lite, que cuesta $9 dólares al mes, quedarían fuera de este extra porque ese plan ya de por sí ofrece menos funciones que el plan estándar.

Si tienes el plan individual estándar de YouTube Premium, que ronda los $15.99 dólares mensuales, o el plan familiar, tus probabilidades de recibir el acceso gratuito a Peacock suben bastante. Eso sí, el despliegue no será inmediato. La integración completa está programada para principios de 2027, así que todavía queda tiempo antes de que puedas activar Peacock desde la misma app de YouTube.

Lo que todavía no está claro del acuerdo

Hay varios detalles que Google y NBCUniversal aún no han terminado de aclarar, y eso genera tanto expectativa como algunas dudas razonables. Por ejemplo, no se sabe con certeza si este beneficio llegará más adelante a otros países fuera de Estados Unidos, ni si los precios actuales de YouTube Premium se mantendrán estables una vez que Peacock quede totalmente integrado.

Otro punto interesante es que quienes prefieran contratar Peacock Premium Plus, la versión sin anuncios, podrán seguir haciéndolo como un complemento pagado a través de YouTube Primetime Channels por unos $10.99 dólares mensuales. Además, servicios internacionales de NBCUniversal como Universal+ y Hayu también se sumarían a YouTube Premium en mercados seleccionados, lo que sugiere que esta alianza podría crecer todavía más en el futuro.

Mientras llega 2027, lo mejor que puedes hacer es revisar qué plan de YouTube Premium tienes actualmente y estar atento a los anuncios oficiales de Google, porque este tipo de beneficios suelen activarse por etapas y no todos los usuarios los reciben al mismo tiempo. Si todo sale según lo planeado, tu suscripción mensual podría convertirse en una de las combinaciones de streaming más completas del mercado sin que tengas que gastar un dólar adicional.

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