YouTube Premium sube sus precios: cuánto deberás pagar en cada plan para no ver anuncios

Si eres usuario de YouTube Premium en Estados Unidos, prepárate porque tu factura mensual está a punto de subir. Google acaba de confirmar uno de los cambios más comentados de la semana en el mundo tech: un aumento de precios que afecta a todos los planes de la plataforma, desde el Individual hasta el Familiar. Y lo más llamativo es cómo lo hicieron: sin un anuncio oficial previo, simplemente los nuevos precios comenzaron a aparecer en pantalla y los usuarios empezaron a recibir correos de aviso.

Este es el primer incremento de precios de YouTube Premium en Estados Unidos desde julio de 2023, lo que significa que la plataforma aguantó casi tres años sin tocar las tarifas. Pero al parecer, el momento llegó. Y no es casualidad que esto pase justo cuando Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming también han ido ajustando sus precios al alza en los últimos meses. Los analistas ya tienen nombre para este fenómeno: “streamflation”, la inflación del streaming.

Cuánto cuesta ahora YouTube Premium y cuánto subió cada plan

Aquí está el desglose que todos están buscando. Estos son los nuevos precios oficiales de YouTube Premium en EE. UU. y cuánto aumentó cada uno respecto al precio anterior:

El golpe más fuerte se lo llevan claramente las familias: el plan Familiar sube $4 al mes, lo que se traduce en $48 extra al año. Es el incremento proporcional más significativo de todos los planes disponibles. Para los usuarios individuales, el impacto es de $2 mensuales, es decir, $24 más al año por el mismo servicio.

Y si eres de los que pagan a través de Apple, hay una mala noticia adicional: el plan Individual a través de la App Store de Apple cuesta $20.99 al mes, cinco dólares más que la tarifa estándar, exactamente por el mismo servicio. Esto se debe a la comisión que cobra Apple por las suscripciones dentro de su ecosistema, algo que afecta a muchas apps y que conviene tener en cuenta si todavía no lo sabías.

A partir de cuándo tendrás que pagar el nuevo precio en tu suscripción

Aquí hay un detalle importante que mucha gente está pasando por alto. Los nuevos precios ya están activos para los nuevos suscriptores que se unan a partir de hoy, 10 de abril de 2026. Sin embargo, si ya eres suscriptor, tienes un poco más de margen.

Según la información disponible, los suscriptores existentes verán el cambio reflejado a partir del 14 de mayo de 2026 en su próximo ciclo de facturación. YouTube también les está enviando un correo electrónico explicando el cambio

“No tomamos esta decisión a la ligera, pero esta actualización nos permitirá seguir mejorando Premium y apoyar a los creadores que sigues en YouTube”. Un clásico comunicado corporativo que poco explica el porqué del momento o la magnitud del aumento.

Lo que sí queda claro es que tienes hasta esa fecha para evaluar si el servicio sigue valiendo la pena para ti o si prefieres explorar alternativas.

¿Sigue valiendo la pena pagar YouTube Premium con estos precios?

Esta es la pregunta del millón que todos se están haciendo hoy. La respuesta honesta es: depende de cuánto uses la plataforma y qué tanto te moleste la publicidad.

YouTube Premium sigue ofreciendo el mismo paquete de siempre: videos sin anuncios, reproducción en segundo plano (para seguir escuchando con la pantalla apagada), descargas para ver sin conexión y acceso completo a YouTube Music. Para muchos usuarios, especialmente quienes lo usan diariamente para consumir podcasts, música o contenido largo, esas funciones justifican bien el precio, incluso con el aumento.

Ahora bien, si eres de los que solo pagan para evitar los anuncios ocasionales y no usas YouTube Music ni las otras funciones, puede que empieces a calcular si te conviene cancelar. El plan Premium Lite, que subió de $7.99 a $8.99 y que ofrece solo la experiencia sin anuncios —sin YouTube Music ni descargas— puede ser una opción más económica para ese perfil de usuario.

Lo que parece innegable es que Google está apostando a que la experiencia sin publicidad en YouTube es lo suficientemente valiosa para que sus millones de suscriptores absorban el impacto del aumento sin cancelar. Y probablemente tenga razón: con los anuncios de YouTube siendo cada vez más largos y frecuentes en la versión gratuita, el servicio Premium sigue siendo una alternativa tentadora para quienes pasan horas al día en la plataforma.

Sigue leyendo:

• YouTube Music Premium estrena generador de playlists con IA: así funciona con prompts

• ¿Cuáles son los beneficios que obtienes si pagas YouTube Premium?

• YouTube Premium Lite suma reproducción en segundo plano y descargas