Federico Viñas regresa a la Liga MX, ya lo presentó su nuevo equipo

Toluca confirmó este jueves la incorporación del delantero uruguayo Federico Viñas, quien regresa a la Liga MX para convertirse en uno de los refuerzos más importantes del equipo dirigido por Antonio Mohamed de cara al Apertura 2026.

El atacante de 28 años, con experiencia en el futbol mexicano y pasado reciente en el Real Oviedo de España, llega con la misión de fortalecer una ofensiva que buscará devolver a los Diablos Rojos a la pelea por el campeonato tras un inicio de torneo con resultados contrastantes.

A través de sus redes sociales, el club escarlata le dio la bienvenida con el mensaje: “Ya eres parte del 12 veces, Fede”, en referencia a los 12 títulos de liga que presume la institución.

Ya eres parte del 1??2?? veces, Fede ?? pic.twitter.com/m8V4jcOQbF — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

Federico Viñas vuelve a la Liga MX con Toluca

El regreso de Federico Viñas representa una apuesta importante para Toluca, ya que el uruguayo conoce perfectamente el futbol mexicano tras militar entre 2019 y 2024, periodo en el que dejó buenas actuaciones y se consolidó como uno de los delanteros más competitivos del campeonato.

Durante su etapa con León, el atacante conquistó el título de goleo del Clausura 2024, demostrando su capacidad para marcar diferencias dentro del área.

Después emigró al Real Oviedo, donde disputó 33 partidos y anotó 9 goles, rendimiento que le permitió mantenerse en el radar de la selección de Uruguay, con la que disputó la pasada Copa del Mundo.

Antonio Mohamed suma una nueva arma para el ataque de Toluca

Las características de Federico Viñas encajan con la idea futbolística de Antonio Mohamed. Se trata de un delantero con fortaleza física, buen juego aéreo y capacidad para jugar de espaldas al arco, condiciones que podrían convertirlo en un complemento ideal para el portugués Paulinho, uno de los goleadores más constantes de la Liga MX en las últimas temporadas.

Además, el club recordó la tradición de futbolistas uruguayos que han defendido la camiseta escarlata. En un video de bienvenida, Carlos María Morales, campeón con Toluca en 1999 y 2000, recibió a su compatriota y destacó la huella que los jugadores charrúas han dejado en la institución.

Actualmente, los defensores Bruno Méndez y Federico Pereira también forman parte del plantel mexiquense.

Toluca busca recuperar protagonismo en el Apertura 2026

El conjunto escarlata comenzó el Apertura 2026 con una sólida victoria de 2-0 sobre Chivas, pero posteriormente cayó 2-1 ante Pumas, resultado que frenó su buen arranque.

A ese tropiezo se sumó la derrota frente a Cruz Azul en el duelo por el Campeón de Campeones, por lo que la llegada de Federico Viñas busca fortalecer al equipo para competir nuevamente por los primeros lugares.

El siguiente compromiso de los Diablos será este domingo frente a Necaxa, uno de los equipos que ha iniciado el torneo con paso perfecto tras imponerse a Atlante y Monterrey en las dos primeras jornadas.

La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas ??? pic.twitter.com/wj1Jkuwi8h — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

¿Qué puede aportar Federico Viñas a Toluca?

La llegada de Federico Viñas ofrece a Toluca una alternativa de peso en el ataque gracias a su experiencia tanto en la Liga MX como en el futbol europeo. Su capacidad para jugar dentro del área, generar espacios y definir en momentos clave lo convierten en un refuerzo pensado para aumentar la competencia ofensiva del equipo de Antonio Mohamed.

Con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano, el delantero uruguayo intentará convertirse en una de las piezas determinantes de los Diablos Rojos durante el Apertura 2026.

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