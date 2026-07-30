George Clooney y su esposa Amal evacúan su casa en Francia por los incendios forestales

El actor estadounidense George Clooney y su esposa Amal abandonaron su residencia en Brignoles, localidad del sureste de Francia, como resultado de los incendios forestales que se han suscitado en el sur de Europa durante los últimos días.

De acuerdo con una carta firmada por la pareja y dirigida al alcalde de Brignoles, Didier Brémond, los estragos que este desastre natural ha dejado a la comunidad son devastadores.

“Querido Didier, en este momento no sabemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible momento”, explica la pareja al inicio del escrito.

Tras ser evacuados junto a otros 3,000 residentes de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, George y Amal Clooney reafirmaron su intención de mantenerse como miembros activos de la comunidad. Por esta razón, se comprometieron a contribuir a su proceso de reconstrucción:

“Al evacuar Brignoles queremos enfatizar dos cosas: primero, esperamos que usted y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, somos parte de esta comunidad y contribuiremos a reconstruirla. Amamos Brignoles y a los amigos que viven allí“, destacaron.

De acuerdo con cifras de CNN, el incendio en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul permanece sin contenerse por las autoridades y tiene una extensión cuatro veces superior a la de París.

Por su parte, el área de Gironda registró un incendio que provocó la evacuación de 224,000 residentes y altas temperaturas que alcanzaron casi los 40 °C (104 °F).

Según declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, más de 160,000 hectáreas han ardido y la temporada de incendios aún no ha concluido.

“Debemos entender que nos enfrentamos a un incendio forestal completamente sin precedentes. La situación que afrontamos hoy es la más severa que hayamos registrado jamás”, comentó recientemente.

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