George Clooney recibirá el León de Oro en Venecia por su trayectoria

El Festival de Cine de Venecia anunció que el actor, director y productor estadounidense George Clooney será galardonado con el León de Oro a la trayectoria en su próxima edición, que se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre de 2026.

Al conocer la noticia, Clooney, de 65 años de edad, expresó su profunda gratitud hacia un evento con el que mantiene un vínculo entrañable.

“He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada”, bromeó el realizador.

Por su parte, Alberto Barbera, director del certamen, elogió la versatilidad de Clooney y su evolución profesional, la cual comenzó sin atajos a través de pequeños papeles en series televisivas y películas, hasta alcanzar el éxito masivo en el drama médico “ER”.

Barbera destacó que el cineasta posee “el don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles sino deseables, cercanos y humanos, gracias también a un encanto innegable”. Asimismo, aplaudió su concepción del cine “exigente y generosa”, visible en las nueve películas donde se ha colocado detrás de las cámaras.

El palmarés de Clooney es un reflejo de su impacto en la industria del entretenimiento y la cultura. Cuenta con dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro (incluyendo el premio Cecil B. DeMille), cuatro premios SAG, un premio BAFTA, un Emmy y el galardón a la trayectoria del American Film Institute.

En 2013, el realizador consolidó su estatus al convertirse en la persona nominada en más categorías distintas en la historia de los premios de la Academia.

Además de sus logros cinematográficos, la organización del festival subrayó que el León de Oro también conmemora el firme compromiso humanitario del cineasta a nivel global. Recientemente, Clooney ha continuado innovando al recibir una nominación al premio Tony por su debut en Broadway con “Good Night, and Good Luck”, montaje que hizo historia al convertirse en la primera obra teatral en transmitirse de manera simultánea en televisión para todo el mundo.

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