George Clooney revela por qué no le gusta ver sus propias películas

Con más de cuatro décadas de trayectoria y alrededor de cien proyectos cinematográficos en su catálogo, el actor estadounidense George Clooney hizo una inesperada confesión ante los medios con respecto a su faceta como profesional: prefiere no ver las películas o series en las que forma parte.

De acuerdo con el testimonio compartido por el histrión durante su paso por la alfombra roja de la 51ª gala del Premio Chaplin, el paso de los años lo ha llevado a evitar revisitar aquellas producciones en las que participó en su juventud.

¿El motivo? La transformación física y madurez actoral que ha adquirido con el paso del tiempo, así lo declaró en charla con la revista People.

“Es algo extraño. A medida que envejeces, es difícil ver películas cuando eras más joven porque piensas: ‘Dios, eso ni siquiera se parece a mí ahora’”, contó tras hacer su arribo en el Lincoln Center de Nueva York el pasado lunes 27 de abril.

George Clooney en la gala del Premio Chaplin 2026. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

En contraste, George Clooney se dijo orgulloso de aquellos proyectos de animación en los que ha prestado su voz. Tal fue el caso de la cinta “Fantastic Mr. Fox” (2009), dirigida por Wes Anderson y que recientemente revistió en compañía de sus hijos gemelos, Alexander y Ella, de 8 años de edad.

Según el galán de Hollywood, el asombro de sus pequeños y la esencia divertida del proyecto lo hicieron apreciar la experiencia: “Estaba viendo Fantastic Mr. Fox, que es un poco más fácil porque no soy realmente yo, es solo mi voz. Es divertido porque los niños poco a poco van descubriendo a qué me dedico, ¿sabes?!”, cuestionó.

No obstante, Clooney reconoció que no descarta la idea de ir soltando poco a poco esta idea de no verse en la pantalla grande.

“Mira, es difícil porque no me gusta mirar atrás, pero ahora que voy a cumplir 65 años en una semana, mirar hacia adelante es una perspectiva mucho más corta, ¿entiendes? Así que quizás mire atrás más adelante”, finalizó el famoso de 64 años.

George Clooney y su esposa Amal en la gala del Premio Chaplin 2026. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

La presencia del artista durante la gala del Premio Chaplin 2026 no fue coincidencia. Por el contrario, esta tuvo como objetivo reconocer sus contribuciones significativas al arte cinematográfico, tal y como lo hizo el actor que inspiró dicho galardón al convertirse en el primer homenajeado por la institución Film en 1972.

George Clooney acudió al evento del brazo de su esposa, la abogada Amal Clooney. Junto al actor, también figuraron personalidades de la escena cinematográfica y colaboradores cercanos al actor como: Stephen Colbert, Julianna Margulies, John Turturro y Sam Rockwell, entre otros.

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