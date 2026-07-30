Hallan dos cuerpos mutilados y un narcomensaje cerca de un cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados este miércoles a un costado de la autopista que va al puerto de Acapulco, en Guerrero, en un nuevo hecho de violencia registrado en plena temporada vacacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en el municipio de Chilpancingo y tan solo a unos metros de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Las víctimas fueron encontradas abandonadas sobre el acotamiento de la carretera. Autoridades estatales y federales acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con medios mexicanos como el sitio La Silla Rota, junto a los restos fue hallado un mensaje donde se señalaba que estos hombres estaban vinculados al grupo delictivo conocido como “Los Tlacos”.

Los Tlacos, también conocidos como Cártel de la Sierra, son una organización criminal con presencia en las regiones centro, norte y Sierra de Guerrero.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido confirmada y tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerán en espera de ser identificados por sus familiares.

El doble homicidio se suma a los hechos de violencia registrados en Guerrero durante el actual periodo vacacional, una de las temporadas con mayor afluencia turística en la entidad, particularmente en destinos como Acapulco y la región Centro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

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