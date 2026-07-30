Kanye West llega a acuerdo con exempleada tras demanda por presunto acoso sexual

El rapero y empresario Kanye West ha logrado frenar el proceso legal que su exempleada, la joven Lauren Pisciotta, inició en su contra en el año 2024, cuando lo acusó formalmente de presunto acoso sexual ante un Tribunal de Los Ángeles.

Fue el pasado 29 de julio cuando el equipo de defensa de Pisciotta notificó a la autoridades que ambas partes alcanzaron un acuerdo cuyos términos aún no se han dado aconocer.

De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, la solicitud formal para desestimar la querella interpuesta en contra de West será presentada dentro de los 45 días posteriores a la fecha en que se firmó el acuerdo, es decir, el 23 de julio de este año.

“El convenio es ‘incondicional’ y los términos del acuerdo permanecerán fuera del ojo público”, destaca la publicación.

¿Qué acusaciones incluía la demanda a Kanye West?

Según los documentos recuperados por medios como Infobae y CNN, la relación laboral entre Lauren Pisciotta y Kanye West inició en julio de 2021. En vísperas del lanzamiento de su marca Yeezy, el famoso le ofreció un salario de un millón de dólares a cambio de sus servicios como asistente personal las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En la querella, la joven detalló que compaginaba sus labores como asistente personal con una página de OnlyFans que le generaba un millón de dólares adicional. Sin embargo, por instrucciones del rapero cerró esta fuente de ingreso a cambio de un aumento de sueldo que igualara sus ganancias en la plataforma.

Pisciotta acusó al exesposo de Kim Kardashian de incumplimiento de pago, así como de conductas sexuales inapropiadas en su contra.

La influencer sostuvo en su demanda que fue despedida después de recibir múltiples mensajes de texto y videos con contenido sexual explícito sin su consentimiento. Además, este le habría compartido detalles explícitos de actos sexuales que quería experimentar, a la par de fotos y vídeos de West teniendo relaciones sexuales con otras mujeres.

En su testimonio agregó que también recibió fotos íntimas de empleados “actuales y antiguos” dentro de la empresa Yeezy. En ese entonces, el equipo de Kanye West negó las acusaciones categóricamente.

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