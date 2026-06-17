Buscan cancelar conciertos de Kanye West en Florida

Una alianza bipartidista conformada por líderes políticos de Florida y organizaciones de la comunidad judía lanzó una campaña para exigir la cancelación inmediata de los conciertos que el rapero estadounidense Kanye West, conocido como “Ye”, tiene programados en la ciudad de Tampa.

La movilización institucional surge como respuesta directa al persistente historial de declaraciones de corte antisemita, elogios hacia figuras del fascismo y la continua retórica de intolerancia propagada por el artista en los últimos años.

Este reclamo en Estados Unidos no es un hecho aislado, sino que se ampara en un fuerte contexto de rechazo internacional. Recientemente, la gira europea del rapero se ha desmoronado de forma consecutiva debido al veto institucional.

El Gobierno del Reino Unido prohibió formalmente la entrada del rapero al país alegando razones de bienestar público, lo que forzó la cancelación de sus espectáculos en Londres.

Esta drástica medida de exclusión estatal detonó un efecto dominó en el continente, provocando la suspensión total de sus conciertos programados en Polonia, Francia y Suiza, donde tanto las autoridades gubernamentales como los propietarios de los estadios rescindieron los contratos para evitar servir de vitrina al odio y la exaltación del nazismo.

Los detractores de sus presentaciones en Florida centran sus quejas en el uso del Raymond James Stadium de Tampa, un recinto administrado por dependencias locales y financiado con dinero de los contribuyentes.

Los legisladores argumentan con que el Estado no debe lucrarse ni facilitar la infraestructura pública a un personaje formalmente proscrito en múltiples democracias europeas.

A pesar de que el Museo del Holocausto de Florida ha respaldado la indignación ciudadana, la administración del estadio ha indicado que los recitales siguen programados, lo que mantiene en vilo el debate sobre los límites éticos del entretenimiento en la sociedad actual.

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