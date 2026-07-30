Kennedy Jr. lanza programa para enseñarles a los estadounidenses cómo cocinar alimentos saludables

Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), lanzó “The Real Food Show”, un programa en YouTube donde se dedica a enseñarles a los estadounidenses cómo cocinar alimentos saludables de manera económica.

En el primer episodio de lo que promete ser una temporada, el abogado de Washington aparece como colaborador del célebre chef Andrew Gruel preparando un menú que incluye tortitas de salmón con manzana, judías blancas y ensalada verde.

Desde que asumió la responsabilidad de velar por la salud de los estadounidenses, Kennedy Jr. ha realizado cambios en el HHS enfocados a combatir la obesidad presente en un amplio sector de la ciudadanía a nivel nacional.

Incluso, a manera de motivar a las personas a hacer ejercicio y ponerse en forma, el exintegrante del Partido Demócrata utiliza las redes sociales para compartir algunos videos donde puede apreciarse lo musculoso de su cuerpo a los 72 años.

A partir de este año, comenzó a promover nuevas pautas alimentarias para los estadounidenses en reemplazo de la comida rápida, los alimentos altamente procesados y los carbohidratos refinados.

Welcome to #TheRealFoodShow.



Thanks to President Trump, we flipped the food pyramid and put real food back at the center of the American plate. Now I'm traveling across America, connecting with renowned chefs to show families how to cook delicious, nutritious meals made with? pic.twitter.com/GxYtXzMYtx — Secretary Kennedy (@SecKennedy) July 30, 2026

Para ello, clasificó a las verduras, las frutas, las proteínas, los lácteos y las grasas saludables en la parte superior de la pirámide alimenticia y los cereales integrales en la parte inferior.

“Gracias al presidente Trump, le dimos la vuelta a la pirámide alimenticia y volvimos a poner la comida de verdad donde le corresponde: en el centro del plato estadounidense.

Estoy recorriendo Estados Unidos, contactando con chefs de renombre para enseñar a las familias a preparar comidas deliciosas y nutritivas con ingredientes naturales, y todo a precios asequibles.

Estados Unidos, es hora de comer comida de verdad. ¡Manos a la obra!”, expresó Kennedy Jr. durante la primera emisión de su programa.

Las observaciones de Kennedy Jr. han alcanzado al presidente Donald Trump al señalar que debería modificar su dieta, pues se alimenta con comida de pésima calidad.

“Lo curioso del presidente es que come comida pésima, como McDonald’s, y, ya sabes, dulces y Coca-Cola Light. Bebe Coca-Cola Light a todas horas. Sin embargo, tiene la constitución de una deidad. No sé cómo está vivo, pero lo está”, expresó a principios de año durante una intervención en el podcast “The Katie Miller Podcast”.

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