Cole Palmer hizo una curiosa confesión sobre la razón por la cual no vio el México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Cole Palmer dejó una de las anécdotas más llamativas relacionadas con el Mundial 2026. El futbolista inglés reveló que siguió los partidos de Inglaterra durante sus vacaciones, aunque no pudo ver completo el encuentro frente a México porque se quedó dormido durante el descanso.

La confesión se produjo en Australia, donde el Chelsea realiza su gira de pretemporada. Palmer explicó que las diferencias horarias complicaron el seguimiento del torneo disputado en Norteamérica. “Obviamente, estaba fuera y los tiempos eran un poco caóticos en Estados Unidos. Así que fue un poco difícil, pero lo vi”, comentó.

El partido ante México, correspondiente a los octavos de final, comenzó a las 2 de la madrugada en horario británico después de un retraso de una hora provocado por una tormenta. Inglaterra terminó imponiéndose 3-2 en el Estadio Azteca pese a jugar con diez futbolistas.

Cuando le preguntaron específicamente por ese encuentro, el mediapunta provocó risas entre los periodistas con una respuesta inesperada: “Sí, pero me quedé dormido en el descanso”.

Cole Palmer was all of us during England's win over Mexico ? pic.twitter.com/KOBd4M2wVe — BBC Sport (@BBCSport) July 31, 2026

Fuera del Mundial, pero atento a Inglaterra

La ausencia de Palmer en la lista definitiva de 26 jugadores elaborada por Thomas Tuchel fue una de las decisiones más comentadas antes del campeonato. El futbolista, de 24 años, no formó parte del plantel que viajó al Mundial y aprovechó el verano para descansar tras una temporada 2025-26 marcada por varias lesiones.

Pese a quedar fuera del torneo, aseguró que siguió el recorrido de la selección inglesa durante la competición. Inglaterra avanzó hasta las semifinales, instancia en la que fue eliminada por Argentina.

Palmer reconoció que la exclusión le dejó una sensación difícil, pero también una motivación adicional de cara al futuro. “Naturalmente, si alguien te dice que básicamente no eres lo suficientemente bueno para entrar en el equipo, entonces te vas a esforzar mucho más”, afirmó.

Nueva temporada con el Chelsea y Xabi Alonso

El internacional inglés ya trabaja bajo las órdenes de Xabi Alonso en la preparación de la nueva campaña del Chelsea. El conjunto londinense se encuentra en Australia disputando partidos amistosos de pretemporada y tiene programado un duelo frente al Tottenham el próximo sábado.

La experiencia de haberse perdido el Mundial se suma ahora a sus objetivos para la temporada que está por comenzar. Palmer señaló que utilizará esa situación como un estímulo personal en su preparación.

Mientras Inglaterra dejó atrás el torneo tras caer ante Argentina, el mediocampista inicia un nuevo curso con el Chelsea decidido a recuperar protagonismo tanto en su club como en la selección nacional.

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