De David Bowie a Coldplay: Barack Obama comparte su tradicional playlist de verano

Como cada año, el exmandatario estadounidense Barack Obama compartió con el público su ‘Playlist de verano’, con la que dio a conocer los artistas y temas musicales que lo acompañan en su día a día durante esta temporada.

Por medio de su cuenta de Instagram, el político detalló que este año es aún más especial debido a que incluyó a un artista que marcó su vida y la de su esposa, Michelle Obama.

Se trata de Glen Hansard, un cantautor, músico y actor irlandés que perdió la vida en un trágico accidente de moto a los 56 años, durante la madrugada del pasado 29 de julio.

“Aquí les comparto algunas de las canciones que he estado escuchando este verano. Empiezo con una canción que Michelle y yo adoramos, de Glen Hansard, un gran músico que falleció trágicamente esta semana. Nuestras condolencias a su familia”, escribió Obama desde su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con el listado de Barack Obama, su verano ha estado lleno de variedad musical gracias al talento de David Bowie, Coldplay, Gabriel Jacoby, Yebba, The Strokes, Charley Crockett, Temper City, The Police y Los Lobos, por mencionar algunos.

Asimismo, Obama demostró que no tiene miedo de sumarse a las tendencias y colocó el tema “She did it again”, de la cantante Tyla en colaboración con Zara Larsson, así como “Girl, get up” de Doechii & SZA.

En un segundo mensaje, el expresidente de los Estados Unidos invitó al público a hacer de esta dinámica una colaboración: “Siempre estoy buscando canciones nuevas para escuchar, así que, por favor, comparte tus recomendaciones en los comentarios”, añadió.

Barack Obama inició esta tradición anual de su ‘Playlist del verano’ en el 2015, cuando aún era mandatario y residía en la Casa Blanca y se asoció con Spotify.

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