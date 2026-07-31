Pixel 11: se filtran los renders “oficiales” y ya no queda ningún misterio por resolver

Google es una de esas marcas que simplemente no puede guardar un secreto, y su próxima generación de móviles insignia lo demuestra otra vez. A pocos días de que se celebre el evento Made By Google, una nueva filtración de renders “oficiales” reveló prácticamente todo el diseño de los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. El filtrador Evan Blass, conocido por sus aciertos previos, publicó decenas de imágenes en alta resolución mostrando cada modelo en todos sus colores disponibles.

Pixel 11 Pro XL pic.twitter.com/VfovbndUDa — Evan Blass (@_evanblass_) July 30, 2026

Lo curioso es que esta filtración llega justo después de que se conocieran renders del Pixel 11 Pro Fold, así que la familia completa ya no tiene mucho misterio antes de su presentación oficial el 12 de agosto. Como suele pasar con Google cada año, la emoción del lanzamiento se diluye un poco cuando ya viste el producto entero meses antes.

Así lucen los nuevos colores del Pixel 11

Si hay algo que roba protagonismo en esta filtración, son los acabados. El Pixel 11 estándar llegará en cuatro tonalidades, Midnight (un negro verdoso que recuerda al Pixel 5), Fuschia, un verde más claro llamado Moss y un lavanda suave bautizado Sterling. Todos comparten marco mate combinado con una parte trasera de cristal brillante, algo que Google mantiene pese a que esa combinación ya empieza a sentirse un poco repetida en el resto de la industria.

Los modelos Pro, por su parte, comparten cuatro colores propios, Midnight, Fog, Pine y Dune. El que más llama la atención es Dune, con detalles dorados y un cristal trasero color melocotón que se ve realmente elegante en las imágenes filtradas. Pero el verdadero notición está en la variante Midnight del Pixel 11 Pro, que rompe con la tradición de acabados metálicos brillantes y llega con un marco totalmente mate, algo que Google solo había reservado antes para sus plegables y el Pixel 10a. Para quienes odiamos las huellas dactilares en el teléfono, esta es sin duda la mejor noticia de toda la filtración.

Especificaciones técnicas que ya se dan por confirmadas

Más allá del diseño, las filtraciones acumuladas en las últimas semanas también dejaron ver casi toda la ficha técnica de la serie. El corazón de los cuatro modelos será el procesador Tensor G6, fabricado con litografía de 2 nanómetros y acompañado del chip de seguridad Titan M3. La memoria RAM variará según el modelo, con 8 o 12 GB en el Pixel 11 y 12 o 16 GB en los modelos Pro, además de almacenamiento UFS 4.0.

En pantallas, el Pixel 11 apostará por un panel OLED de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 60 a 120 Hz, mientras que los Pixel 11 Pro y Pro XL subirán la apuesta con paneles LTPO de hasta 3,600 nits de brillo máximo, una cifra bastante alta incluso para los estándares actuales. El Pro XL mantiene su pantalla más grande de 6.8 pulgadas, ideal para quienes priorizan el consumo de contenido multimedia.

La cámara también recibe mejoras interesantes. Se espera un sensor principal renovado de 50 megapíxeles en toda la gama, acompañado de un ultra gran angular y un teleobjetivo que en los modelos Pro llegarían a 48 megapíxeles cada uno, una notable subida frente a la generación anterior. La batería tampoco se queda atrás, con capacidades que rondan los 4,840 mAh en el Pixel 11 y hasta 5,000 mAh en el Pro XL, cifras que deberían traducirse en una autonomía bastante decente para el uso diario.

Con toda esta información ya circulando, parece que el único misterio real que le queda a Google para el 12 de agosto es el precio final, que según varios rumores podría subir respecto a la generación anterior. Mientras tanto, estos renders filtrados nos dan una idea bastante clara de lo que viene y, honestamente, la propuesta de colores y acabados ya tiene a muchos fans emocionados esperando la fecha del lanzamiento.

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