México Sub-20 goleó a Guatemala 4-0 y puso un pie rumbo a los JO de Los Ángeles 2028

La selección de México Sub-20 puso un pie en el estribo del avión rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con una contundente victoria de 4-0 sobre Guatemala, el representativo nacional cerró la fase de grupos con paso perfecto en un partido donde los pupilos del exuniversitario Álex Diego vinieron de menos a más.

Fue un triunfo redondo y de vital importancia para los jóvenes aztecas. En esta ocasión, la figura indiscutible volvió a ser el atacante Hugo Camberos, quien asumió la responsabilidad ofensiva ante la baja por lesión de Santiago Sandoval, echándose el equipo al hombro y liderando el camino hacia la siguiente ronda.

México firma una gran victoria ante Guatemala ???? pic.twitter.com/I2JLWjaMUP — Concacaf (@Concacaf) July 31, 2026

Las otras tres anotaciones del conjunto tricolor llegaron por conducto de Diego Ramírez, Luis Gamboa y Nelson Cedillo. Tras un primer tiempo complicado, el funcionamiento colectivo mejoró notablemente en la parte complementaria; con esto, Camberos sumó su tercer partido consecutivo agitando las redes, reflejo directo del paso invicto de la escuadra mexicana que ya cosecha nueve unidades.

Con este resultado sobre el cuadro chapín, el Tri amarró el liderato del sector tras hilvanar tres victorias al hilo: el 3-0 frente a Antigua y Barbuda, el 2-0 ante Costa Rica y esta última goleada. Los futbolistas mexicanos reflejan cada vez mayor confianza sobre la cancha, adaptándose a una propuesta futbolística sumamente atractiva.

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Los detalles de la victoria

Haciendo valer su condición de local, México buscó adueñarse de las acciones desde el silbatazo inicial. Sin embargo, durante los primeros compases, el equipo se vio precipitado, cayendo en excesos individuales debido a la superioridad que presentaban sobre el rival.

Cuando la primera mitad agonizaba, Diego Ramírez rompió el cero. El jugador conectó un sólido frentazo tras un centro enviado desde la pradera izquierda, mandando el esférico al fondo de las redes para el 1-0 que dejó la mesa servida para el festín del segundo tiempo.

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Con la motivación de la ventaja, el banquillo comandado por Álex Diego ajustó la estrategia. El 2-0 no tardó en llegar por obra de Hugo Camberos, quien aprovechó una pifia en el despeje de la zaga defensiva de Guatemala para controlar dentro del área y fusilar al guardameta, firmando así su tercera diana del certamen.

Luis Gamboa, un toque y gol ? pic.twitter.com/e7zytFwmXX — Concacaf (@Concacaf) July 31, 2026

La tercera anotación cayó al minuto 64 cuando Luis Gamboa recibió un pase filtrado y cruzó su disparo por la banda derecha. Finalmente, Nelson Cedillo se encargó de poner la cereza en el pastel con un soberbio cobro de tiro libre, sentenciando el 4-0 definitivo que sella con letras de oro el boleto de México a los cuartos de final.

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