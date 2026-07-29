Concacaf busca evitar una Copa Oro descafeinada con partidos en México para 2027

La Concacaf no quiere que la edición 2027 de la Copa Oro sea un evento descafeinado, sino todo lo contrario. Después del éxito rotundo y la efervescencia que registraron los 13 partidos mundialistas programados en las sedes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el organismo ya analiza seriamente el regreso de su torneo estelar a tierras aztecas.



De esta forma, la joya de la corona de los torneos de este organismo regresaría a suelo mexicano después de 23 años de ausencia. Cabe recordar que la última vez que el torneo se disputó en territorio nacional fue en 2003, una edición histórica donde el Tricolor se coronó bajo el mando de Ricardo La Volpe al vencer a Brasil con aquel recordado gol de oro de Daniel Osorno en el Estadio Azteca (llamado actualmente Estadio Banorte).



¡BUENAS NOTICIAS PARA MÉXICO!



De última instancia, se revela información de que la Copa Oro no solo se jugará en Estados Unidos, sino también en México. ?

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Las pláticas que abren la posibilidad



Hasta el momento, la versión pasa por una mera posibilidad. Todo surge tras una charla clave que sostuvieron el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, y el nuevo titular de la Liga MX, Francisco Iturbide.

En dicha reunión se planteó formalmente la opción de negociar con la Concacaf para programar varios partidos en el triángulo compuesto por la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



La idea central de los directivos es que se aproveche al máximo la infraestructura de primer nivel que se generó para el Mundial. El plan de distribución mantendría la inercia del torneo de la FIFA, buscando albergar cinco encuentros en el Estadio Banorte (Azteca), cuatro en el Estadio Akron de las Chivas y el mismo número en el Estadio BBVA de los Rayados.



El asunto es que todavía no existe nada definido. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que a la Concacaf lo único que le interesa es que las selecciones nacionales participantes le pongan el máximo interés al torneo.

El objetivo es aprovechar el “boom” mundialista y descartar por completo que la Copa Oro 2027 parezca un evento metido con calzador, o un torneo incómodo que los equipos tengan que jugar casi por obligación y con cuadros alternativos.





???La Copa Oro se jugará en México



? La FMF quiere que la final se juega en el Estadio Azteca#mexico #copaoro #concacaf #futbol pic.twitter.com/geyExPFmwR — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) July 29, 2026



El recuerdo de 2003: La última vez en México



Para dimensionar la sequía de este certamen en el país, hay que remontarse a ese año 2003. En aquella ocasión, México albergó apenas seis de los 20 partidos de los que constó el evento; los 14 restantes se realizaron en la Unión Americana.



El conjunto azteca jugó esos seis encuentros en condición de local arropado por su gente. En esa edición, el Tri quedó sembrado en el Grupo A junto con Brasil (que participó como invitado) y Honduras. El cuadro nacional avanzó con paso firme tras vencer 1-0 a los sudamericanos y empatar 0-0 con los catrachos.



La fiesta continuó en las rondas de eliminación directa:



Cuartos de final: México goleó sin piedad 5-0 a Jamaica.

Semifinales: Se despachó a Costa Rica con un sólido 2-0.

Gran Final: Enfrentó de nuevo al Scratch du Oro, imponiéndose 1-0 en tiempos extras gracias a la genialidad de Daniel Osorno que hizo estallar al Coloso de Santa Úrsula.







1993: La primera vez en suelo nacional



Diez años antes, en 1993, se celebró la primera edición de la Copa Oro en México, organizada en forma conjunta con los Estados Unidos. En aquella ocasión, el Tricolor fue sembrado en el Grupo B y regaló un auténtico festival de goles bajo el mando de Miguel Mejía Barón.



El camino en fase de grupos fue demoledor, registrando una goleada de 9-0 sobre Martinica, un contundente 8-0 ante Canadá y un aguerrido empate 1-1 frente a Costa Rica.

México volverá a jugar la Copa Oro tras 14 años en casa | SIN FILTROS https://t.co/YXAzEcgYGK — Estadio Deportes (@EstadioDxts) July 29, 2026



El paso arrollador no se detuvo en las fases definitivas:



Semifinales: México aplastó 5-1 a Jamaica, confirmando su papel de gigante del área.

Final: En un Estadio Azteca abarrotado, el Tri firmó una actuación memorable al golear 4-0 a su acérrimo rival, Estados Unidos.

Las anotaciones de aquella tarde corrieron a cargo de Ignacio Ambriz, Luis Roberto Alves “Zague”, Guillermo Cantú y un autogol del defensor estadounidense Desmond Armstrong.



De concretarse las negociaciones actuales, la Copa Oro de la Concacaf no solo buscará replicar las glorias del pasado, sino consolidar la millonaria inversión de los estadios mexicanos de cara al nuevo ciclo futbolístico.

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