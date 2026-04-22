Martinoli y Luis García negocian renovación con TV Azteca, pero hay oferta de Netflix para la Copa Oro

Christian Martinoli y Luis García, una de las duplas más cotizadas de la televisión de México, se encuentran negociando con TV Azteca para renovar su contrato, pero al mismo tiempo analizan una oferta de la plataforma de streaming Netflix para encargarse de la Copa Oro 2027 y el Mundial Femenil.

Lo anterior fue confirmado por ambos personajes de la televisora del Ajusto en los momentos en que Netflix se apresta a hacer frente a la transmisión exclusiva de la Copa Oro después de llegar a un acuerdo con la Concacaf para tener los derechos de este torneo.

¿SEGUIRÁN NARRANDO A MÉXICO? 👀



Christian Martinoli y Luis García podrían ser los narradores de Netflix para los partidos de Nations League y Copa Oro 🏆 pic.twitter.com/EF6x2LnjLD — Estadio Deportes (@EstadioDxts) April 21, 2026

En meses anteriores, Martinoli y el llamado doctor García aseguraron que su casa de siempre era TV Azteca, pero después de este anuncio han surgido dudas de su continuidad en esta televisora donde han trabajado por más de dos décadas.

Martinoli anunció en el podcast Farsantes con Gloria la opción de aceptar el ofrecimiento de la transmisión de películas y series vía streaming: “Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana.

“Estamos en eso, estamos arreglando las cosas con Azteca, estamos en una situación de contrato con Azteca, con Rafa Rodríguez, que es nuestro supremo, con el Pollo (Rodolfo Ramírez), que es nuestro director, con Benjamín, que es el mero, mero”.

Las declaraciones de Martinoli fueron avaladas por Luis García, que mencionó lo siguiente: “También del Mundial Femenil. Estamos muy contentos; las cosas van caminando bien. Ya estamos en negociación de ocho años que vamos a cerrar próximamente. Para estar otra vez dos ciclos mundialistas y poder platicar, por supuesto, con nuestros jefes y decirles a Netflix: “Hay un pedazo de pastel que podamos compartir”.

Ambos comunicadores confirmaron charlas para extender su relación contractual con la empresa del Ajusco por los próximos ocho años, debido a que su contrato termina este 2026.

¿Martinoli y Luis García en Netflix? 😳



El narrador confirma acercamiento por la Copa Oro https://t.co/5QywHAvCi0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 22, 2026

Hay intención de ambas partes de cerrar un buen acuerdo, dado que Martinoli no piensa formar parte de otra empresa, esto ya en una etapa en la que empieza a pensar en el retiro de los micrófonos.

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