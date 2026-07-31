Un tweet de Dylan Sprouse sobre Jared Leto resucita en medio de nuevas acusaciones

Mientras Jared Leto enfrenta una nueva oleada de acusaciones de agresión sexual por parte de diez mujeres, un tweet escrito por Dylan Sprouse hace casi una década resurgió con fuerza en las redes sociales, cobrando un nuevo significado a la luz de los recientes acontecimientos.

El 16 de mayo de 2018, Sprouse, entonces de 25 años, escribió en su cuenta de Twitter (ahora X): “Oye @JaredLeto ahora que has entrado en los mensajes directos de todas las modelos femeninas de 18 a 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?” En aquel momento, el que fuera estrella de Disney Channel salía con su actual esposa, la modelo de Victoria’s Secret Barbara Palvin.

El tweet, que nunca ha sido explicado por Sprouse, no recibió respuesta de Leto, pero sí atrajo un comentario del director James Gunn, quien preguntó: “¿Empieza a los 18 en Internet?” Gunn eliminó posteriormente su comentario, pero las capturas de pantalla de la interacción continúan circulando.

El tweet de Dylan Sprouse sobre Jared Leto en 2018.

Crédito: Dylan Sprouse/X

La relación entre Leto y Gunn ha sido tensa durante años. En 2012, Gunn publicó un tweet que decía: “Conduciendo a casa desde Las Vegas contando historias sobre qué idiota es Jared Leto“.

En 2015, durante una transmisión en Periscope, Gunn afirmó directamente que sabía que Leto se acostaba con menores de edad, aunque posteriormente borró el video y se disculpó sin retractarse de sus acusaciones.

Tres años después del comentario de Gunn en el tweet de Sprouse, cuando asumió la dirección de la secuela de “The Suicide Squad”, Gunn omitió al Joker, el personaje de Leto en la película de 2016, de su guion.

El director explicó que el personaje “no sería útil en ese tipo de situación de guerra” . Dos meses después de las acusaciones publicadas por Air Mail en junio de 2025, Gunn también incluyó una escena en el estreno de la segunda temporada de Peacemaker donde el personaje de John Cena critica duramente a la banda de Leto, Thirty Seconds to Mars.

Nuevas acusaciones contra Leto

El resurgimiento del tweet se produce tras la publicación del documental de la BBC “Jared Leto: El secreto oscuro de Hollywood”, en el que diez mujeres acusan al actor de conducta sexual inapropiada. Cuatro de ellas describen comportamientos que la BBC califica como criminales, ocurridos entre 2002 y 2016, cuando Leto tenía entre 30 y 40 años.

Según el documental, una mujer identificada como Isabel afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años en 2002. Otra, Alex, asegura que Leto la amenazó con agredirla sexualmente cuando ella tenía 19 años en 2013.

Una tercera mujer, Clara, afirma haber mantenido relaciones sexuales con Leto cuando era menor de edad (17 años) en California, donde la edad de consentimiento es 18. Una cuarta, Etta, relata que Leto comenzó a contactarla sexualmente cuando ella tenía 16 años y posteriormente le envió un acuerdo de confidencialidad que ella se negó a firmar.

Leto negó todas las acusaciones. “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, declaró en un comunicado. “Estas afirmaciones son absolutamente y categóricamente falsas”.

A pesar de las acusaciones, su agencia WME continúa representándolo, y no está bajo investigación penal por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

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