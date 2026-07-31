Unión Europea alerta por la impunidad en el asesinato del periodista mexicano Alejandro Leyva

La Unión Europea (UE), junto con los gobiernos de Noruega y Suiza, condenan el asesinato del periodista mexicano Alejandro Leyva Aguilar y expresaron su preocupación por los altos niveles de impunidad que persisten en los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.

En una declaración conjunta emitida por la Delegación de la Unión Europea en México, en coordinación con las embajadas de los Estados miembros, además de Noruega y Suiza, los representantes diplomáticos señalaron que existen indicios de que el homicidio del comunicador estaría relacionado directamente con su labor periodística.

Leyva Aguilar fue asesinado a balazos el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. El periodista era reconocido por su cobertura de temas políticos y, de acuerdo con el pronunciamiento, había recibido amenazas antes del ataque.

Los gobiernos europeos expresaron sus condolencias a la familia, amigos y colegas del comunicador y destacaron que las circunstancias del crimen, así como los antecedentes de amenazas, apuntan a un posible vínculo entre su trabajo informativo y el asesinato.

Asimismo, reconocieron la decisión de que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y valoraron el compromiso manifestado por el Gobierno federal para esclarecer los hechos. No obstante, exhortaron a las autoridades mexicanas a mantener las investigaciones hasta identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables.

?? Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza, sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

? https://t.co/SB3z3tSDQ3#ProtejamosSusVoces pic.twitter.com/2W4z5SUM9U — Unión Europea en México ???? (@UEenMexico) July 30, 2026

Piden fortalecer la protección a periodistas

En el comunicado, la UE, Noruega y Suiza advirtieron que el asesinato de Alejandro Leyva, junto con otros ataques recientes contra comunicadores, refleja el clima de violencia e intimidación que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos en diversas regiones de México. “Reiteramos nuestra preocupación por los elevados niveles de impunidad en los casos de periodistas (…) y renovamos nuestro llamamiento a que se identifique y juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos crímenes”, señalaron.

Las representaciones diplomáticas también hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de protección existentes para periodistas y activistas, entre ellos el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de mantener el diálogo con organizaciones de la sociedad civil para mejorar su funcionamiento.

“Refrendamos nuestra disposición a seguir trabajando con el Gobierno de México, a través de acciones de cooperación, en favor de la protección de los derechos humanos, la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, concluyó el documento.

Con el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, suman siete periodistas asesinados en México en lo que va del año, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. La organización Reporteros Sin Fronteras ha señalado que México continúa siendo el país más letal del continente americano para ejercer el periodismo y ha advertido sobre un repunte de homicidios de comunicadores que no se registraba desde 2011.

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