Arrestan a un hombre vinculado al crimen de dos estadounidenses en México

Un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y el homicidio de dos ciudadanos estadounidenses fue arrestado por agentes mexicanos.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad mexicanas explicaron que tras varias investigaciones los agentes ubicaron al sujeto en el sur de la Ciudad de México cuando manipulaba diversos envoltorios con narcóticos, por lo que los agentes llevaron a cabo una revisión de seguridad.

Tras la inspección, los agentes le decomisaron cuarenta dosis de marihuana, veinte dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Según fuentes de seguridad y medios locales, el sujeto arrestado es a Iván Lazcano Álvarez, de 33 años, quien está relacionado con la investigación por la desaparición y el posterior homicidio de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ocurridos el pasado 20 de mayo.

El reporte recordó que durante junio fueron capturadas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México presuntamente relacionadas con los hechos.

En el operativo participaron agentes de las secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), además de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con información de EFE.

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