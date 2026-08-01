Hallan muerto al propietario de una casa de alquiler en California que grababa a los huéspedes en momentos privados

Un hombre de California acusado de convertir su lujosa casa de vacaciones en una guarida de vigilancia secreta, donde supuestamente almacenaba miles de archivos de abuso sexual, fue hallado muerto meses después de su arresto.

Christian Parmalee Edwards, de 44 años, fue encontrado muerto dentro de una vivienda en Granite Butte Way, Oakhurst, luego de que alguien hallara su cuerpo y alertara a las autoridades, según el Departamento del Sheriff del Condado de Madera.

Los agentes acudieron a la residencia ubicada en 50730 Granite Butte Way, donde Edwards fue declarado muerto.

Los investigadores no han revelado la causa de su muerte, pero indicaron que no se sospecha de un crimen.

La muerte de Edwards se produce meses después de su arresto en una inquietante investigación que lo acusaba de grabar en secreto los momentos íntimos de huéspedes desprevenidos que se hospedaban en su casa de vacaciones en Oakhurst.

En marzo, detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Madera y del Grupo de Trabajo contra los Delitos Cibernéticos contra Niños del Centro de California ejecutaron una orden de registro en la propiedad y supuestamente descubrieron más de 4,000 archivos digitales que contenían material de abuso sexual infantil.

Los investigadores alegaron que Edwards utilizaba la casa como alquiler vacacional a corto plazo mientras grababa en secreto a los huéspedes.

Los registros judiciales indican que presuntamente filmó a mujeres y niños en la planta baja de la mansión, incluyendo al menos a un niño desnudo, e incluso intentó grabar a los inquilinos a través de las persianas desde el exterior de la vivienda.

En abril, Edwards fue puesto en libertad tras pagar la fianza de 75,000 dólares fijada en su caso. Se enfrentaba a un cargo por delito grave de posesión de material de abuso sexual infantil.

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